Зеленський: Українці разом з кримськими татарами сьогодні промовляють «Крим буде вільним»
Про це він заявив у зверненні з нагоди Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.
"Сьогодні Україна вшановує всіх жертв геноциду кримськотатарського народу. Сьогодні кожен з нас розділяє разом з вами цей біль. А отже, сьогодні кримських татар в Україні стає щонайменше 40 мільйонів. І як одна країна та сім’я ми кажемо сьогодні не "вони", а "ми", - підкреслив Президент.
Зеленський запевнив, що не буде забуто те, як кримських татар 1944 року вигнали з власного дому й везли кілька тижнів за тисячі кілометрів від нього і як потім повернулися лише через 45 років, як вони не впізнали рідний дім, де були стерті історичні назви та пам’ятки.
"І найголовніше. Ми не пробачимо, що 70 років потому ми були змушені знову покинути свій дім через російську анексію. А тих із нас, хто залишився, окупаційна влада переслідує, утискає та ув’язнює", - наголосив глава держави.
Президент переконаний, що сьогодні всі українські громадяни мають не лише розділити спільний з кримськотатарським народом біль, а й навчитися такої ж єдності та незламності віри, віри в те, що Крим обов’язково повернеться до України.
"Вічна пам'ять усім жертвам геноциду кримськотатарського народу! Схиляючи перед ними голови, з надією на перемогу справедливості й правди, українці разом з кримськими татарами сьогодні промовляють: Крим буде вільним! Qırım serbest olacaq!" - зазначив Зеленський.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада України постановою від 12 листопада 2015 року №792-VIII "Про визнання геноциду кримськотатарського народу" визнала депортацію кримських татар з Криму у 1944 році геноцидом кримськотатарського народу. Відтоді щорічно 18 травня в Україні відзначається День пам‘яті жертв геноциду кримськотатарського народу.
Депортація кримських татар розпочалася 18 травня 1944 року о 3 годині ранку й тривала до початку червня (перша і найбільша хвиля закінчилася 20 травня). За офіційними даними, тоді було депортовано 183 144 особи; за татарськими джерелами – понад 400 тис., з яких упродовж півтора року померли близько 46% депортованих. У каральній операції брали участь 32 тис. співробітників НКВС.
Фото: ОП