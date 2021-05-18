Зеленський: Українці разом з кримськими татарами сьогодні промовляють «Крим буде вільним»

Президент Володимир Зеленський нагадав, що сьогодні вся Україна вшановує жертв геноциду кримськотатарського народу.

Про це він заявив у зверненні з нагоди Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

"Сьогодні Україна вшановує всіх жертв геноциду кримськотатарського народу. Сьогодні кожен з нас розділяє разом з вами цей біль. А отже, сьогодні кримських татар в Україні стає щонайменше 40 мільйонів. І як одна країна та сім’я ми кажемо сьогодні не "вони", а "ми", - підкреслив Президент.

Зеленський запевнив, що не буде забуто те, як кримських татар 1944 року вигнали з власного дому й везли кілька тижнів за тисячі кілометрів від нього і як потім повернулися лише через 45 років, як вони не впізнали рідний дім, де були стерті історичні назви та пам’ятки.

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"І найголовніше. Ми не пробачимо, що 70 років потому ми були змушені знову покинути свій дім через російську анексію. А тих із нас, хто залишився, окупаційна влада переслідує, утискає та ув’язнює", - наголосив глава держави.

Президент переконаний, що сьогодні всі українські громадяни мають не лише розділити спільний з кримськотатарським народом біль, а й навчитися такої ж єдності та незламності віри, віри в те, що Крим обов’язково повернеться до України.

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"Вічна пам'ять усім жертвам геноциду кримськотатарського народу! Схиляючи перед ними голови, з надією на перемогу справедливості й правди, українці разом з кримськими татарами сьогодні промовляють: Крим буде вільним! Qırım serbest olacaq!" - зазначив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада України постановою від 12 листопада 2015 року №792-VIII "Про визнання геноциду кримськотатарського народу" визнала депортацію кримських татар з Криму у 1944 році геноцидом кримськотатарського народу. Відтоді щорічно 18 травня в Україні відзначається День пам‘яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Депортація кримських татар розпочалася 18 травня 1944 року о 3 годині ранку й тривала до початку червня (перша і найбільша хвиля закінчилася 20 травня). За офіційними даними, тоді було депортовано 183 144 особи; за татарськими джерелами – понад 400 тис., з яких упродовж півтора року померли близько 46% депортованих. У каральній операції брали участь 32 тис. співробітників НКВС.

Фото: ОП