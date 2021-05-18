Чубаров: Україна - єдина пострадянська держава, яка визнала право депортованих на повернення

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров констатує, що попри "складне ставлення" українських політиків до повернення кримських татар, Україна - єдина пострадянська держава, яка визнала право депортованих повернутися на Батьківщину.

Про це Чубаров сказав під час відкриття в Кримському будинку в Києві виставки-інсталяції, присвяченої Дню пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми мали дуже складне ставлення українських політиків до повернення кримськотатарського народу, але правда полягає в тому, що Україна була єдиною державою на пострадянському просторі, яка сказала собі й усьому світові, що кримські татари мають право повернутися на свою землю", - наголосив Чубаров.

За його словами, на відміну від України, в Росії не змогли повернутися в рідні місця німці Поволжя, а в Грузії - месхетинські турки, "які до цього часу по всьому світу розсіяні".

За словами політика, кримські татари, як і всі громадяни України, боролися за демократизацію України та сподівалися, що в Українській державі вони зможуть реалізувати свої колективні права.

Як повідомляв Укрінформ, 18 травня в Україні відзначається День боротьбі за права кримськотатарського народу та вшановується пам'ять жертв депортації кримських татар.

Депортація кримських татар розпочалася 18 травня 1944 року о 3 годині ранку й тривала до початку червня (перша і найбільша хвиля закінчилася 20 травня). Офіційною підставою для депортації кримськотатарського народу стала таємна постанова Державного комітету оборони № 5859 «Про кримських татар» від 11 травня 1944 року, в якій кримським татарам висувалися претензії у начебто масовій зраді та масовому колабораціонізмі за часів окупації Криму гітлерівськими військами.

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За офіційними даними (так звані числа Лаврентія Берії) було депортовано 183 144 особи; за татарськими джерелами – понад 400 тисяч, з яких упродовж першого півтора року померло близько 46% депортованих.