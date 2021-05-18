Чубаров застеріг кримських татар від участі в меморіальних заходах окупантів у Криму

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров застеріг кримських татар від участі в меморіальних заходах, організованих окупаційною владою в Криму.

Про це він сказав під час прямого ефіру в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Цей день духовно і морально дуже важкий для нас, тому що ми в думках переносимося в ті дні, коли було скоєно злочин геноциду. За останні сім років для нас ця тяжкість стала майже нестерпною, оскільки в той час, коли ми говоримо про наших мучеників, нас оточують діти і онуки тих, хто вбивав наш народ. Діти і правнуки співробітників НКВД вчора і сьогодні розносять ці повідомлення і застереження кримським татарам, як 77 років тому співробітники НКВС бігали зі списками тих, кого будуть виганяти зі своєї землі», - сказав Чубаров.

Голова Меджлісу закликав співвітчизників в Криму підняти кримськотатарські прапори на своїх будинках і балконах квартир і утриматися від участі в траурних заходах у Криму, організованих окупантами, вважаючи, що «ті, хто поставив собі за мету знищити наш народ, знову сьогодні в Криму здійснює цю спробу».

Він запропонував кримським татарам вшанувати пам'ять жертв геноциду біля меморіальних місць самостійними групами, а також взяти участь в колективних молебнях в мечетях.

«Ми повинні зробити все, щоб біля нас не було жодного негідника, який підтримує Російську Федерацію, тому що вторгнення на нашу землю для неї означає початок нової спроби знищення нашого народу», - зазначив Чубаров.

За його словами, «російські окупанти прийшли на нашу землю, щоб повторити те, що Москва здійснила 77 років тому».

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«Ми говоримо - жодного пособника російських окупантів на наших меморіальних заходах, жодного російського прапора в місцях, де будуть скорботні заходи», - заявив голова Меджлісу.

Сьогодні в Україні відзначається День боротьби за права кримськотатарського народу та вшановується пам'ять жертв депортації кримських татар.