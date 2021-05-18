Чубаров сподівається, що після закону про корінні народи будуть зміни до Конституції

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров подякував Президенту Володимиру Зеленському за внесений ним до Верховної Ради законопроєкт про корінні народи України.

Про це Чубаров сказав під час відкриття в Кримському будинку в Києві виставки-інсталяції, присвяченої Дню пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу, передає кореспондент Укрінформу.

"У цей день, коли ми висловлюємо співчуття і скорботу до жертв геноциду кримськотатарського народу, я хочу подякувати Президенту України за те, що сьогодні він здійснив такий крок. Я дуже вірю в те, що інші кроки, які будуть здійснювати Президент, політики, будуть тільки зміцнювати нашу українську державу і наблизять відновлення державного суверенітету над тимчасово окупованим Кримом", - сказав Чубаров.

Він підкреслив, що Президент окреслив законопроєкт про корінні народи України як невідкладний проект і попросив Верховну Раду якомога швидше його розглянути.

Голова Меджлісу висловив сподівання, що поданий до ВР законопроєкт стане основою для визначення статусу кримськотатарського народу.

«Це базовий документ, звідки будуть виходити закони про статус кримськотатарського народу, а потім, я дуже сподіваюся, ми дійдемо до зміни в Конституції України в частині Автономної Республіки Крим», - зазначив голова Меджлісу.

Як повідомлялося, Зеленський 18 травня вніс до Верховної Ради законопроєкт про корінні народи України (№ 5506).

Цей документ визначає права корінних народів України та особливості їхньої реалізації задля сприяння консолідації та розвитку української нації, а також розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності таких народів.