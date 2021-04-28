Україна розкритикувала Reuters за відео весняного балу в окупованому Криму
Як передає Укрінформ, про це дипмісія повідомила у Твіттері.
«Шановні Reuters, ваше ім'я виглядає не дуже добре в російській пропаганді. Крим - це Україна, і він був незаконно окупований під час попереднього «весняного костюмованого балу» сумно відомими «зеленими чоловічками» з Росії», - нагадали у посольстві України.
Dear @Reuters, your name does not look good on #Russian #propaganda.#CrimeaIsUkraine 🇺🇦 and was illegally occupied in an earlier ‘spring costumed ball' of the infamous 🇷🇺 'green men’.#StopRussianAggression#Reuters#StopRussianPropaganda https://t.co/vPtZK6sUKd— Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) April 27, 2021
На відео знято «весняний бал» у селі Тернівка біля окупованого Севастополя. «Цей костюмований бал відбувся в Криму з нагоди початку весни», - йдеться у дописі до відео.
У коментарях під постом Reuters багато користувачів висловили обурення російською пропагандою.
Як повідомляв Укрінформ,редакція новинної програми Tagesschau німецького телеканалу ARD вибачилася за те, що 22 січня в сюжеті показала карту, на якій Крим було позначено як територію РФ.