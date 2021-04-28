Україна розкритикувала Reuters за відео весняного балу в окупованому Криму

Посольство України в Лондоні розкритикувало британське агентство новин Reuters за публікацію відео весняного балу в окупованому Росією Криму.

Як передає Укрінформ, про це дипмісія повідомила у Твіттері.

«Шановні Reuters, ваше ім'я виглядає не дуже добре в російській пропаганді. Крим - це Україна, і він був незаконно окупований під час попереднього «весняного костюмованого балу» сумно відомими «зеленими чоловічками» з Росії», - нагадали у посольстві України.

На відео знято «весняний бал» у селі Тернівка біля окупованого Севастополя. «Цей костюмований бал відбувся в Криму з нагоди початку весни», - йдеться у дописі до відео.

У коментарях під постом Reuters багато користувачів висловили обурення російською пропагандою.

Як повідомляв Укрінформ,редакція новинної програми Tagesschau німецького телеканалу ARD вибачилася за те, що 22 січня в сюжеті показала карту, на якій Крим було позначено як територію РФ.