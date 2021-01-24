Німецький телеканал вибачився за «російський» Крим: це була технічна помилка

Редакція новинної програми Tagesschau німецького телеканалу ARD вибачилася за те, що 22 січня в сюжеті проказали карту, на якій Крим було позначено як територію РФ.

З проханням виправити помилку до редакції програми звернулися посольство України у ФРН і журналіст видання Bild Юліан Рьопке, повідомляє кореспондент Укрінформу.

У посольстві зазначають, що територію України було відображено неправильно. «Цим ми хочемо підкреслити, що Російська Федерація анексувала півострів Крим у 2014 році на порушення міжнародного права. Цей акт агресії проти суверенної держави, перший в Європі після Другої світової війни, не визнається світовим співтовариством, включаючи Німеччину, і це закріплено в декількох резолюціях ООН. Україна вже сім років бореться за відновлення своєї територіальної цілісності та суверенітету», - йдеться у листі посольства, який є у розпорядженні агентства.

У дипмісії підкреслили, що вважають: ідентифікація Криму як частини Російської Федерації, є «суто технічною помилкою, яку редакційна команда виправить якомога швидше».

Своєю чергою в редакції запевнили, що непорозуміння дійсно сталося з технічних причин. У відповіді, яку розмістив у Твіттері Рьопке, вказується, що збій стався через новий плагін карти (GEOlayers): за допомогою цієї програми штрихування має бути включено вручну - на відміну від того, як це робилося раніше. Штрихування було зроблено автоматично за допомогою попередньої графічної програми, а під час підготовки сюжету помилку не помітили.

У редакції вибачились і подякували за зауваження, а також повідомили, що внесли правку в сюжет, розміщений в інтернеті. На телеканалі підкреслюють, що неодмінно класифікують Крим як «територію, анексовану з порушенням міжнародного права».

Глава посольства України Андрій Мельник написав у Твіттері: «На звернення журналіста Bild Юліана Рьопке та оперативний лист посольства до Першого німецькому ТБ-каналу ARD редакція новин Tagesschau визнала свою технічну помилку позначення Криму як частини Росії, виправила її, а також попросила вибачення».

На звернення журналіста @BILD @JulianRoepcke та оперативний лист посольства до Першого 🇩🇪ТВ-каналу ARD редакція новин @tagesschau визнала свою технічну помилку позначення Криму як частини Росії, виправила її, а також попросила вибачення https://t.co/7onfD8Ygdj — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) January 24, 2021

Як повідомляв Укрінформ, у Міністерстві закордонних справ України відреагували на публікацію російської служби ВВС карти міст, де пройшли акції на підтримку Олексія Навального.

На цій карті українські міста Севастополь та Сімферополь було позначено як російські.

Фото: ardmediathek.de