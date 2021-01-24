В українському МЗС нагадали російській службі ВВС, що Крим - український

Карту, де позначено 122 міста в Росії та 78 міст за кордоном, оприлюднив у Tвіттері речник МЗС Олег Ніколенко, передає Укрінформ.

«Не рекламуйте російські неправдиві розповіді. Севастополь та Сімферополь ніколи не були російськими містами. Крим не анексовано, а окуповано», - написав Ніколенко.

.@bbcrussian, don’t promote Russian false narratives. Sevastopol and Simferopol have never been Russian cities. #Crimea is not annexed but occupied. International law matters. #CrimeaIsUkraine #Navalny pic.twitter.com/VhZk22xUmr — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) January 24, 2021

Він додав, що це питання міжнародного права.

Як повідомляв Укрінформ, в Росії в суботу, 23 січня, відбулися акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального та інших політв'язнів.

17 січня Навальний був затриманий у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року в РФ.

18 січня Навального відвезли в СІЗО "Матросская тишина" з відділу поліції у Хімках, де він пробув ніч і де відбувся суд, який призначив йому 30 діб арешту.

Пізніше адвокат політика Ольга Михайлова повідомила, що судове засідання про зміну Навальному умовного терміну на реальний перенесли на 2 лютого.

18 січня Міністерство закордонних справ України висловило занепокоєння затриманням російського опозиційного діяча Олексія Навального та розцінюють ситуацію як продовження практично Кремля наступу на права людини та придушення свободи слова.