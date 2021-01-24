В українському МЗС нагадали російській службі ВВС, що Крим - український

В українському МЗС нагадали російській службі ВВС, що Крим - український

Укрінформ
У Міністерстві закордонних справ України відреагували на публікацію російської служби ВВС карти міст, де пройшли акції на підтримку Олексія Навального, позначивши на ній українські міста Севастополь та Сімферополь.

Карту, де позначено 122 міста в Росії та 78 міст за кордоном, оприлюднив у Tвіттері речник МЗС Олег Ніколенко, передає Укрінформ.

«Не рекламуйте російські неправдиві розповіді. Севастополь та Сімферополь ніколи не були російськими містами. Крим не анексовано, а окуповано», - написав Ніколенко.

Він додав, що це питання міжнародного права.

Як повідомляв Укрінформ, в Росії в суботу, 23 січня, відбулися акції на підтримку опозиційного політика Олексія Навального та інших політв'язнів.

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17 січня Навальний був затриманий у зоні паспортного контролю міжнародного московського аеропорту "Шереметьєво". Він повертався в РФ з Німеччини, де проходив лікування після отруєння речовиною групи "Новічок" наприкінці серпня минулого року в РФ.

18 січня Навального відвезли в СІЗО "Матросская тишина" з відділу поліції у Хімках, де він пробув ніч і де відбувся суд, який призначив йому 30 діб арешту.

Пізніше адвокат політика Ольга Михайлова повідомила, що судове засідання про зміну Навальному умовного терміну на реальний перенесли на 2 лютого.

18 січня Міністерство закордонних справ України висловило занепокоєння затриманням російського опозиційного діяча Олексія Навального та розцінюють ситуацію як продовження практично Кремля наступу на права людини та придушення свободи слова.

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