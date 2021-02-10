Росія створює загрози життю кримчан під час пандемії - правозахисниця

Росія створює загрози життю кримчан під час пандемії - правозахисниця

Укрінформ
Росія не тільки не виконує своїх зобов'язань щодо захисту населення окупованого Криму в період пандемії коронавірусу, але і створює своїми діями загрози для життя людей.

Про це під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді" заявила глава Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Росія не виконує підписані нею зобов'язання як член ООН і Ради Європи. Більше того, є всі підстави говорити про те, що певні дії Російської Федерації створюють загрози для життя наших громадян, які перебувають в окупації", - сказала Скрипник.

Вона навела приклад, коли "влада" організовувала на півострові мілітаристські заходи, на яких людей не забезпечували засобами захисту від коронавірусу.

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"Наприклад, влітку минулого року ми зареєстрували чотири таких великих заходи мілітаристського характеру - це виставки військової техніки, різні події, пов'язані з російською армією. Це були заходи за участю великої кількості людей, в тому числі з групи ризику, де не було ніяких засобів захисту. Все це вплинуло до ще більшого поширення коронавірусу", - розповіла правозахисниця.

Ще один приклад - літаки до Криму з Москви та Санкт-Петербурга, пасажири яких не проходили самоізоляцію та інші обмеження, пов'язані з пандемією.

"Якщо наші люди, приїжджаючи з підконтрольних території, повинні були пройти самоізоляцію і для них було багато інших обмежень, то всі ті, хто прибували до Криму з Москви та інших російських міст, не проходили ніякої самоізоляції, а могли прямо з літака йти куди завгодно", - повідомила Скрипник.

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Вона нагадала, що в травні 2020 року, коли тільки Москва мала 80 тисяч підтверджених випадків коронавірусу, а вся Україна - 12 тисяч підтверджених випадків, кількість літаків до Криму з Росії було збільшено до сорока в день.

Крім того, вважає Скрипник, офіційна статистика "влади" Криму про коронавірус не відповідає дійсності.

"Ми впевнені в тому, що вона занижена. Як приклад, з липня 2020 року Росія різко вирішила змінити свої підходи до підрахунку смертності від COVID-19 і таким чином втричі занизила показники смертності, вказуючи причину смерті, не пов'язану з коронавірусом", - зазначила глава КПГ.

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Ще одна практика, яка занижує показники коронавірусу в Криму, - відмова в госпіталізації covid-пацієнтам, які були змушені лікуватися вдома.

"Тут важливо, що їх не тільки не відносять до статистики COVID-19, але вони ще не можуть себе лікувати, оскільки аптеки Криму не забезпечені необхідними медпрепаратами", - зазначила Скрипник.

Правозахисниця повідомила, що за результатами проведеного в грудні 2020 року моніторингу 124-х кримських аптек, було встановлено, що майже всі вони не мали базових ліків, необхідних для лікування пневмонії, викликаної коронавірусом.

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Що стосується ситуації в місцях позбавлення волі, то, за словами правозахисниці, ситуація там критична.

"У СІЗО Сімферополя і в колоніях на території Росії, куди в порушення закону були вивезені люди, ситуація критична, оскільки в Росії склалася практика не тестувати ув'язнених. Йдеться як про політв'язнів, так і про всіх інших в місцях несвободи. Вони не отримують медичну допомогу, навіть коли є конкретні симптоми коронавірусу", - розповіла глава КПГ.

Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

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