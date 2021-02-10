Росія створює загрози життю кримчан під час пандемії - правозахисниця

Росія не тільки не виконує своїх зобов'язань щодо захисту населення окупованого Криму в період пандемії коронавірусу, але і створює своїми діями загрози для життя людей.

Про це під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді" заявила глава Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Росія не виконує підписані нею зобов'язання як член ООН і Ради Європи. Більше того, є всі підстави говорити про те, що певні дії Російської Федерації створюють загрози для життя наших громадян, які перебувають в окупації", - сказала Скрипник.

Вона навела приклад, коли "влада" організовувала на півострові мілітаристські заходи, на яких людей не забезпечували засобами захисту від коронавірусу.

"Наприклад, влітку минулого року ми зареєстрували чотири таких великих заходи мілітаристського характеру - це виставки військової техніки, різні події, пов'язані з російською армією. Це були заходи за участю великої кількості людей, в тому числі з групи ризику, де не було ніяких засобів захисту. Все це вплинуло до ще більшого поширення коронавірусу", - розповіла правозахисниця.

Ще один приклад - літаки до Криму з Москви та Санкт-Петербурга, пасажири яких не проходили самоізоляцію та інші обмеження, пов'язані з пандемією.

"Якщо наші люди, приїжджаючи з підконтрольних території, повинні були пройти самоізоляцію і для них було багато інших обмежень, то всі ті, хто прибували до Криму з Москви та інших російських міст, не проходили ніякої самоізоляції, а могли прямо з літака йти куди завгодно", - повідомила Скрипник.

Вона нагадала, що в травні 2020 року, коли тільки Москва мала 80 тисяч підтверджених випадків коронавірусу, а вся Україна - 12 тисяч підтверджених випадків, кількість літаків до Криму з Росії було збільшено до сорока в день.

Крім того, вважає Скрипник, офіційна статистика "влади" Криму про коронавірус не відповідає дійсності.

"Ми впевнені в тому, що вона занижена. Як приклад, з липня 2020 року Росія різко вирішила змінити свої підходи до підрахунку смертності від COVID-19 і таким чином втричі занизила показники смертності, вказуючи причину смерті, не пов'язану з коронавірусом", - зазначила глава КПГ.

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Ще одна практика, яка занижує показники коронавірусу в Криму, - відмова в госпіталізації covid-пацієнтам, які були змушені лікуватися вдома.

"Тут важливо, що їх не тільки не відносять до статистики COVID-19, але вони ще не можуть себе лікувати, оскільки аптеки Криму не забезпечені необхідними медпрепаратами", - зазначила Скрипник.

Правозахисниця повідомила, що за результатами проведеного в грудні 2020 року моніторингу 124-х кримських аптек, було встановлено, що майже всі вони не мали базових ліків, необхідних для лікування пневмонії, викликаної коронавірусом.

Що стосується ситуації в місцях позбавлення волі, то, за словами правозахисниці, ситуація там критична.

"У СІЗО Сімферополя і в колоніях на території Росії, куди в порушення закону були вивезені люди, ситуація критична, оскільки в Росії склалася практика не тестувати ув'язнених. Йдеться як про політв'язнів, так і про всіх інших в місцях несвободи. Вони не отримують медичну допомогу, навіть коли є конкретні симптоми коронавірусу", - розповіла глава КПГ.

Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ