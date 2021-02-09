Азербайджан першим у світі випробує комбінацію вакцин AstraZeneca і «Спутник V»

Азербайджан видав дозвіл на проведення перших у світі досліджень комбінованого використання вакцин проти коронавірусу – «Спутник V» та AstraZeneca.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Trend з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Азербайджану.

Розпочати дослідження мають до кінця лютого 2021 року.

Перше у світі спільне використання двох вакцин має здійснюватися в рамках протоколу клінічного випробування, зареєстрованого 24 грудня 2020 року.

Дослідження спрямоване на оцінку імуногенності та безпечності спільного використання російської вакцини «Спутник V» та вакцини, розробленої компанією AstraZeneca у співпраці з Оксфордським університетом.

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Як повідомлялося, російську вакцину від коронавірусної інфекції «Спутник V» розробив Національний дослідницький центр епідеміології та мікробіології ім. Гамалеї. Засіб був схвалений Міністерством охорони здоров'я РФ 11 серпня 2020 року попри те, що третя фаза його випробувань не проводилася.

Світові експерти висловили сумніви щодо дієвості цієї вакцини.

Фото: Trend