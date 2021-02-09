Португалія рекомендує вакцину AstraZeneca лише для людей віком до 65 років

Міністерство охорони здоров'я Португалії заявило, що вакцину компанії AstraZeneca бажано застосовувати лише людям молодшим 65 років.

Португалія стала останньою європейською країною, що висловила застереження щодо ефективності медичного засобу для літніх людей, передає Укрінформ із посиланням на Reuters.

З усім тим міністерство заявило, що вакцинацію осіб у віці 65 років та більше не слід відтерміновувати, якщо вакцина AstraZeneca є єдиною доступною їм.

Перша партія вакцин від AstraZeneca надійшла до країни в неділю кількістю 42 300 доз.

Наразі Португалія також отримала трохи менш як 390 тисяч доз вакцини Pfizer / BioNTech та 19 200 доз вакцини Moderna, повідомляє португальське міністерство охорони здоров'я.

У Португалії з початку пандемії зафіксували 765 414 випадків коронавірусу та 14 158 летальних випадків.

Як передавав раніше Укрінформ, за даними свіжого дослідження, вакцина виробництва компанії AstraZeneca недостатньо ефективна проти мутації коронавірусу, вперше виявленої у ПАР.

Варто наголосити, що ця вакцина здобула підтвердження якості від Європейського агентства з лікарських засобів. Загальний розмір постачань від AstraZeneca може становити до 3,7 млн ​​доз із терміном постачання до кінця другого кварталу цього року.