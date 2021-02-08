У ВООЗ закликали не відмовлятися від COVID-вакцини AstraZeneca
Про це заявила головний науковий співробітник ВООЗ Сумья Свамінатан під час брифінгу, який транслювався у Твітері.
"Було невелике дослідження, що вказує на низьку ефективність вакцини, і воно говорить нам, що потрібно більше даних", - заявила Свамінатан.
Вона додала, що вакцина від коронавірусу AstraZeneca знижує рівень важких випадків захворювання та скорочує число госпіталізацій.
"Наше головне завдання в рамках боротьби з пандемією полягає в тому, щоб знизити смертність та скоротити захворюваність", - підкреслила чиновниця.
Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/NZKuARdHIP— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 8, 2021
Нагадаємо: станом на вечір 8 лютого у світі з початку пандемії загалом зафіксовано 106,933,807 випадків коронавірусу, зокрема 2,333,900 летальних.
При цьому число осіб, які вже одужали від хвороби, складає 78,698,559 осіб.