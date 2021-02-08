ПАР призупинила вакцинацію препаратом AstraZeneca - низька ефективність проти нового штаму

Південноафриканське медичне відомство заявило про тимчасову зупинку використання протикоронавірусної вакцини від AstraZeneca у зв’язку з її низькою ефективністю проти нового штаму COVID-19.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN із посиланням на міністра охорони здоров’я ПАР Звелва Мкхізе.

Посадовець наголосив, що уряд країни чекатиме подальших порад вчених про те, як краще вчинити з вакциною AstraZeneca на тлі нових отриманих результатів.

«Вакцина AstraZeneca залишиться у нас, допоки вчені не дадуть нам чітких вказівок щодо того, що нам потрібно робити», — зазначив Мкхізе.

Слід зауважити, що Південна Африка отримала 1 млн доз препарату AstraZeneca й повинна була почати вакцинацію вже цього тижня.

Тепер же найближчими тижнями уряд запропонує вакцини, вироблені компаніями Johnson&Johnson і Pfizer.

Як передавав раніше Укрінформ, за даними свіжого дослідження, вакцина виробництва компанії AstraZeneca недостатньо ефективна проти мутації коронавірусу, вперше виявленої в ПАР.

Як зазначається, судячи з усього, препарат не захищає від легкої та помірної форм захворювання. Про це пише Financial Times із посиланням на результати дослідження Вітватерсрандского й Оксфордського університетів, яке буде опубліковано 8 лютого.

За даними видання, в самій компанії заявили, що не могли повністю вивчити ефективність своєї розробки проти важкої форми хвороби, «оскільки учасниками клінічних випробувань частіше виступали молоді люди без проблем зі здоров'ям».

Варто наголосити, що ця вакцина здобула підтвердження якості від Європейського агентства з лікарських засобів. Загальний розмір постачань від AstraZeneca може становити до 3,7 млн ​​доз з терміном поставки до кінця другого кварталу цього року.

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