У кримськотатарських селищах під Сімферополем відключили воду

В окупованому Криму в місцях масового проживання кримських татар протягом декількох діб припинено водопостачання питної води.

Про це в Фейсбуці написав кримськотатарський активіст, колишній політв'язень Ісмаїл Рамазанов, передає Укрінформ.

«У тимчасово окупованому Криму в місцях масового поселення корінного кримськотатарського народу окупаційна влада РФ навмисно відключає питну воду», - написав Рамазанов.

За його словами, в селищах компактного проживання кримських татар під Сімферополем, таких як Кам'янка, Хошкельди, Біле, Акрополіс, вже декілька діб немає постачання питної води.

Крім того, вже дві доби немає води в місцевій школі селища Зуя Білогірського району, повідомляє в Фейсбуці адвокат Маммет Мамбетов.

Як вважає колишній політв'язень, таким чином окупаційна влада чинить тиск на кримських татар, навмисно робить життя у Криму нестерпним, «щоб люди добровільно залишали свої землі».

«Вимагаю, щоб світове суспільство звернуло увагу на навмисний тиск на корінний народ Криму, вже не лише переслідуваннями, обшуками та арештами», - написав Рамазанов.

Активіст заявив, що РФ грубо порушує Женевську конвенцію як «країна, яка окупувала частину території іншої країни і відповідає за все, що там відбувається».

«Тільки деокупація Криму зупинить знущання над моїм народом», - вважає активіст.

Як повідомлялося, в окупованому Криму через посуху і обміління водойм з 24 серпня в Сімферополі почали отримувати воду за графіками.

До 2014 року Україна забезпечувала 85% потреб Криму в прісній воді завдяки Північно-Кримському каналу, що з'єднує Дніпро з півостровом. Після окупації Криму Росією постачання води до Криму було припинено.

Моніторингова місія ООН в Україні неодноразово заявляла про необхідність доступу її експертів на територію окупованого півострова, підкреслюючи, що Росія несе основну відповідальність за забезпечення водопостачання півострова.