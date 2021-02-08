У Криму зменшуються запаси води - міліють усі водосховища

В окупованому Криму продовжують знижуватися запаси води в місцевих водоймищах.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на видання Крим.Реаліі, що цитує «главу» підприємства «Вода Криму» Володимира Баженова.

«Запаси води продовжують знижуватися. Сімферопольське водосховище від проектної потужності на сьогоднішній ранок має всього 7%, Партизанське - 14%, Аянське — 26%, але Аянське настільки мале, що серйозно ці запаси ми не сприймаємо », - сказав Баженов.

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За даними січневого моніторингу Гідрометцентру Криму, загальний сумарний запас води у водосховищах півострова природного стоку на початок лютого становив 36.052 млн куб. м, що на 4.744 млн куб. м більше, ніж місяць тому і на 48.875 млн куб. м менше, ніж рік тому.

Як повідомлялося, в окупованому Криму через посуху і обміління водойм з 24 серпня в Сімферополі почали отримувати воду за графіками.

Також лімітована подача води в Ялті, Алушті, Судаку, Феодосії, Бахчисарайському, Білогірському і Ленінському районах. Крім того, жителі Сімферополя скаржаться, що в їхніх будинках з кранів тече каламутна вода.

До 2014 року Україна забезпечувала 85% потреб Криму в прісній воді завдяки Північно-Кримському каналу, що з'єднує Дніпро з півостровом. Після окупації Криму Росією постачання води до Криму було припинено. В даний час запаси води на півострові поповнюються з водосховищ і підземних джерел. За заявою кримських екологів, регулярне використання підземних джерел призводить до засолення кримського грунту.

Моніторингова місія ООН в Україні неодноразово заявляла про необхідність доступу її експертів на територію окупованого півострова, підкреслюючи, що Росія несе основну відповідальність за забезпечення водопостачання півострова.