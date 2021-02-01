У Криму катастрофічно знизилися запаси води ще в одному водосховищі

В окупованому Криму через катастрофічне падіння запасів води у Балановському водосховищі розконсервовані свердловини з водою підвищеної жорсткості.

Про це Крим.Реалії повідомляє з посиланням на "керівника" підприємства "Вода Криму" Володимира Баженова, передає Укрінформ.

"У Білогірському районі Криму селище Зуя і село Кримська Роза потерпають від гострого дефіциту води через зміліле місцеве Балановське водосховище. У зв'язку з цим влада вирішила розконсервувати дві місцеві свердловини", - повідомив Баженов.

За його словами, в одній з свердловин вода перевищує норми жорсткості, проте роботи з розконсервації свердловин вже розпочалися, оскільки ситуація з водою в цих населених пунктах може бути "гіршою, ніж у Сімферополі".

Як повідомлялося, в окупованому Криму через посуху і обміління водойм із 24 серпня певні райони Криму і Сімферополь почали отримувати воду відповідно до графіків.

Крім того, мешканці Сімферополя скаржаться на те, що в їхніх будинках з кранів тече каламутна вода.

Як повідомлялося, до 2014 року Україна забезпечувала 85% потреб Криму в прісній воді завдяки Північно-Кримському каналу, що з'єднує Дніпро з півостровом. Після окупації Криму Росією постачання води до Криму було припинено. Наразі запаси води на півострові поповнюються з водосховищ і підземних джерел. За заявою кримських екологів, регулярне використання підземних джерел спричиняє засолення кримського ґрунту.