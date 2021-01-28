Окупанти пояснюють сімферопольцям, що каламутна вода у кранах - через «турбулентність»

В окупованому Криму в будинках сімферопольців з кранів тече каламутна вода, яку «влада» пояснює «турбулентністю в водоводі».

Про це в окупованому Криму повідомляє підприємство «Вода Криму», передає Укрінформ.

«Збільшення мутності пов'язано з виникненням турбулентного режиму в водоводі та змивом корозійних відкладень зі стінок», - йдеться у повідомленні.

Як зазначає «Вода Криму», погіршення якості води є незначним, у межах нормативних значень і пов'язане з запуском нового магістрального водоводу Веселе - Дзержинського.

Як повідомлялося, до 2014 року Україна забезпечувала 85% потреб Криму у прісній воді завдяки Північно-Кримському каналу, що з'єднує Дніпро з півостровом. Після окупації Криму Росією постачання води до Криму було призупинено. Наразі запаси води на півострові поповнюються з водосховищ і підземних джерел. За заявою кримських екологів, регулярне використання підземних джерел веде до засолення кримського грунту.

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Через посуху й обміління водоймів із 24 серпня кілька районів Криму і Сімферополь почали отримувати воду за графіками.

Моніторингова місія ООН в Україні неодноразово заявляла про необхідність доступу її експертів на територію окупованого півострова, підкреслюючи, що Росія несе основну відповідальність за забезпечення водопостачання півострова.