Окупанти пояснюють сімферопольцям, що каламутна вода у кранах - через «турбулентність»
Про це в окупованому Криму повідомляє підприємство «Вода Криму», передає Укрінформ.
«Збільшення мутності пов'язано з виникненням турбулентного режиму в водоводі та змивом корозійних відкладень зі стінок», - йдеться у повідомленні.
Як зазначає «Вода Криму», погіршення якості води є незначним, у межах нормативних значень і пов'язане з запуском нового магістрального водоводу Веселе - Дзержинського.
Як повідомлялося, до 2014 року Україна забезпечувала 85% потреб Криму у прісній воді завдяки Північно-Кримському каналу, що з'єднує Дніпро з півостровом. Після окупації Криму Росією постачання води до Криму було призупинено. Наразі запаси води на півострові поповнюються з водосховищ і підземних джерел. За заявою кримських екологів, регулярне використання підземних джерел веде до засолення кримського грунту.
Через посуху й обміління водоймів із 24 серпня кілька районів Криму і Сімферополь почали отримувати воду за графіками.
Моніторингова місія ООН в Україні неодноразово заявляла про необхідність доступу її експертів на територію окупованого півострова, підкреслюючи, що Росія несе основну відповідальність за забезпечення водопостачання півострова.