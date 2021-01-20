Окупанти припиняють використання Сімферопольського водосховища через рівень аміаку

В окупованому Криму «влада» припиняє використовувати воду з Сімферопольського водосховища через підвищення рівня аміаку у воді.

Про це в Фейсбуці повідомляє так зване Міністерство житлово-комунального господарства Криму, передає Укрінформ.

«Через 2-3 тижні підприємство перестане відбирати воду з Сімферопольського водосховища, а найближчими днями планується підключення нового водогону, який з'єднає Сімферополь з насосною станцією" Веселе ". Це дасть змогу воду з західного напрямку перекинути на Київський район міста, тоді потреба у Сімферопольському водосховищі відпаде», - йдеться у повідомленні.

За інформацією підприємства «Вода Криму», неприємний «аптечний» запах питної води, на який скаржаться мешканці Сімферополя, пов'язаний з підвищеним вмістом аміаку у воді.

«За даними підприємства, неприємний «аптечний» запах у води виникає через те, що вихідні води при критично низьких горизонтах у водосховищах стали надходити на очисні споруди з підвищеним вмістом аміаку», - наголошується у відомстві.

«Влада» повідомляє, що зараз при стандарті вмісту аміаку у воді до 2 мг його вміст становить 1,75 мг.

«Нинішні показники знаходяться в межах норми, вода залишається придатною до використання. Проводяться регулярні забори, вода відповідає нормам», - стверджується у повідомленні.

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Зазначається, що фахівці лабораторій підприємства «Вода Криму» продовжують «шукати шляхи вирішення зазначеної проблеми і способи її мінімізації».

Як повідомлялося, з 24 серпня 2020 року кілька районів Криму і Сімферополь почали отримувати воду за графіками. Всього 29 населених пунктів знаходяться на «режимному водопостачанні». Моніторингова місія ООН в Україні неодноразово заявляла про необхідність доступу її експертів на територію окупованого півострова, підкреслюючи, що Росія несе основну відповідальність за забезпечення водопостачання півострова.

До окупації Криму Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після 2014 року поставки води на півострів з материкової частини України призупинили.