В окупованому Криму остаточно пересохло Аянське водосховище

В окупованому Криму пересохло Аянське водосховище, яке забезпечувало прісною водою жителів Сімферополя.

Про це 10 січня повідомив офіцер у Генеральному штабі Збройних сил України Анатолій Штефан у Facebook, передає Укрінформ.

"Окупований Крим, Аянське водосховище що постачає водою Сімферополь пересохло. Рідна гавань вона така - з присмаком сухості во рту", — написав військовослужбовець та опублікував відповідне відео.

Нагадаємо: у липні в Севастополі швидко почало міліти Чорноріченське водосховище, у зв'язку з чим так звана влада півострова розпочала організовувати пошук підземних джерел води.

В грудні у компанії "Вода Криму" заявили, що води в Аянському водосховищі, яке обслуговує Сімферополь, залишилося на 8 днів.