В Інкерманському кар'єрі в Криму закінчилася вода

У м.Інкермані під Севастополем з вапнякового кар'єру, який свого часу перетворився на водосховище, зникла вода. Російська влада вимушено припинили водозабір.

Про це повідомляє Крим.Реалії.

Водозабірні споруди на березі озера демонтували.

Воду з водойми в колишньому Інкерманському кар'єрі окупаційна влада почала забирати наприкінці листопада 2020 року. Водозабір пропрацював близько місяця, менше очікуваного терміну. На початку грудня російська влада Севастополя повідомила, що за тиждень з озера вдалося викачати близько 80 тисяч кубів води. Раніше повідомляли про намір забрати з озера мільйон кубів.

Як повідомляє ЗМІ, жителі Інкермана виступали проти рішення російської влади Севастополя забрати воду з озера в колишньому кар'єрі.

Інкерманський вапняно-ракушечниковий кар'єр сталінської залізниці почали розробляти в травні 1944 року для видобутку будівельних матеріалів для відновлення народно-господарських об'єктів Криму, в першу чергу Севастополя.

Читайте також: У Криму за рік запаси води зменшилися майже втричі

Інкерманський камінь використовували для будівництва в Олександрії і Марселі. У 1978 році після проведення вибухових робіт кар'єр почав заповнюватися ґрунтовими водами, водночас пересохло джерело Святого Климента, що знаходиться на території Інкерманського печерного Свято-Климентівського монастиря. Глибина кар'єрноЇ водойми, що утоврилася, доходить до 60 метрів, площа водного дзеркала близько 23 тисяч квадратних метрів, рівень води завжди постійний. Місцеві жителі називають водойму озером святого Климента, на його берегах відпочивають, купаються, ловлять рибу і раків. Раніше Україна забезпечувала до 85% потреб Криму та Севастополя в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після анексії Криму Росією в 2014 році постачання води на півострів припинили.

Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення грунту на півострові.

Щоб вирішити проблему вододефіциту, влада планує побудувати трубопровід для перекидання води з Кадиковського кар'єра, з озера біля гори Гасфорта і звести водозабір на річці Бельбек. Уряд Росії вже виділив на ці проекти кілька мільярдів рублів.

Фото: Krym.org (RFE/RL)