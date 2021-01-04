У Криму за рік запаси води зменшилися майже втричі

В окупованому Криму сумарний запас води до кінця 2020 року становив 31,3 млн кубометрів, що на 61 млн кубометрів менше, ніж рік тому.

Про це йдеться в огляді "Кримського управління з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища", передає Укрінформ.

"Загальний сумарний запас води до кінця року становив 31,308 млн куб. м, що на 5, 364 млн куб. м менше, ніж місяць тому і на 61,672 млн менше, ніж рік тому", - йдеться в огляді.

За даними Кримського гідрометцентру, "грудень і січень - місяці з найбільшою кількістю опадів холодного періоду року, але в грудні, як і в попередні місяці, у басейнах річок спостерігався значний їхній недобір".

Наприклад, у басейнах кримських річок Кучук-Карасу, Чорна, Салгір опадів випало в обсязі 12-15% від норми, у басейнах річок, розташованих на Південному березі Криму, опадів було - 42-50% від норми, в басейнах інших річок - 24-40% від норми.

Незначним було і кількість опадів, що випали в Кримських горах - від 27 до 40% від норми.

Все це разом з високою температурою повітря не призвело до поліпшення природного стоку в кримські водосховища.

"Приплив води у водосховища природного стоку був незначним і в млн куб. м становив: Білогірське - 0,475, Сімферопольське - 0,302, Щасливе - 0,108. В Партизанське і Чорноріченське водосховища приплив води був відсутній", - йдеться в звіті.

Через обміління кримських водосховищ у Сімферополі, Ялті, Сімферопольському та Бахчисарайському районах запровадили жорсткий графік подачі води. Крім того, режимне водопостачання або підвезення води через посуху були встановлені в 29 населених пунктах окупованого півострова.