Опади у 2021 році не наповнять водосховища Криму – експерт

Навіть якщо зима та весна 2021 року будуть багатими на опади, наповнити водосховища в анексованому Криму це не дозволить, вважає заступник директора Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук Михайло Яцюк.

Про це він сказав у коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, передає Укрінформ.

«Ті опади, які випадають, фактично не є стокоформуючими, вони більше здійснюють зволоженість території і поповнюють вологозапаси ґрунту, але вони не формують стік. І це чітко відображається в тій проблематиці, яка сьогодні ж знову стоїть перед (окупаційною російською – ред.) владою Криму», – сказав Яцюк.

Він додав, що ситуація зі зневодненням Криму цього року позначатиметься на його забезпеченні водою і в подальші роки.

Як повідомлялося, Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північнокримський канал, що з’єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після окупації Криму Росією у 2014 році постачання води на півострів із материкової частини України припинили.

Запаси води в Криму поповнюють із водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, надмірне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунтів на півострові. Окупаційна влада Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.

При цьому, за даними водогосподарників, власних запасів води в Криму вистачало на потреби власне населення за його чисельності часів до окупації, але вже бракує для нових переселенців із сусідньої Росії, збільшених контингентів російських військ, а також для потреб військових частин, промисловості і сільського господарства. Росія час від часу вимагає від Києва поновити постачання води каналом.