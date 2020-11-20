Вода в кримських водосховищах продовжує відступати - дослідник

Осіннім опадам не вдалося наповнити кримські водосховища - вода продовжує відступати від берегів.

Про це сказав фахівець з геоінформаційних систем Світового центру даних з геоінформатики та сталого розвитку Сергій Гапон, повідомляє Укрінформ з посиланням на проект Крим.Реаліі.

«В останній місяць були надії, що водосховища наповняться, оскільки небо над Кримом було закрите хмарами, досить інтенсивно випадали опади. Однак, коли хмарність розсіялася, ми побачили з космосу, що рівень води як і раніше падає, тобто тренд зберігся. В цілому в останній місяць вода продовжує відступати від берегів, що особливо помітно по великих водосховищах», - сказав Гапон.

На його думку, навряд чи тенденція зміниться найближчим часом: для цього потрібні ще більш інтенсивні опади протягом ще більш тривалого часу. Але, за прогнозами, такого поки не очікується.

Дослідник зазначив, що вся надія зараз на сніжну зиму, щоб водосховища наповнилися від танення снігів.

«Це може статися у кращому разі у другій половині весни. Однак період без опадів може виявитися досить довгим», - додав експерт.

Як повідомлялося, Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після спроби анексії Криму Росією у 2014 році поставки води на півострів припинили.

Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові.

У 2020 році ситуація з водопостачанням в окупованому Криму стала критичною. Невелика кількість опадів і малосніжна зима призвела до посухи, стверджують вчені.

З кінця серпня графіки подачі води були введені у Сімферополі, а також у Сімферопольському і Бахчисарайському районах. Пізніше це розповсюдилося на Білогірськ і Білогірський район та частково Алушту.

17 листопада у Сімферополі ввели нові графіки подачі води, пояснюючи це «критичною нестачею» запасів води у водосховищах.

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Призначений Кремлем «куратором» по Криму віце-прем'єр-міністр РФ Марат Хуснуллін пояснив дефіцит води на півострові «крадіжкою» кримчан.

Моніторингова місія ООН в Україні наполягає, що, згідно з міжнародним правом, Росія несе повну відповідальність за забезпечення населення Криму водою.