У Криму пересохла частина Білогірського водосховища

Зазвичай багатоводна річка Біюк-Карасу, яка живить Белогірське водосховище, перетворилася на струмок.

За інформацією місцевих жителів, такого низького рівня води в цю пору року на їхній пам'яті ще не спостерігалося.

«Ситуація дуже тривожна, водосховище на межі висихання, а це значить, що знищується сформована десятиліттями флора і фауна водойми. Знаю, що зараз там ведеться інтенсивна риболовля. Цього тижня військові проклали водогін із Тайганського водосховища на Сімферополь. Тобто, заберуть останні залишки води на потреби кримської столиці. Так що восени маємо всі шанси вперше в історії побачити пересохлими як Білогірське, так сусіднє, що лежить поруч, Тайганське водосховище», - повідомив активіст руху « Вільний Крим» із Білогірського району Решад Меметов.

"Глава" Криму Сергій Аксьонов стверджував, що запасу води в трьох основних джерелах водопостачання Сімферополя - Аянському, Сімферопольському та Партизанському водосховищах - достатньо для безперебійного водопостачання міста протягом 3,5 місяців навіть за умови повної відсутності опадів.

У Херсонській облдержадміністрації 4 квітня повідомили про наповнення Північно-Кримського каналу і запевнили, що в анексований Крим вода по каналу не надходить.

У Постійному представництві Президента України в АРК нагадали, що постачання води в анексовані Росією Крим і Севастополь по Північно-Кримському каналу можливе лише після деокупації півострова.

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після анексії Криму Росією в 2014 році постачання води на півострів припинили.

Запаси води в Криму поповнюють із водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення грунту на півострові. «Влада» Криму регулярно закликає жителів півострова економити воду.

Фото: Krym.org (RFE/RL)