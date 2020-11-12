Україна не повинна постачати воду до окупованого Криму – американський генерал

Україна у жодному разі не повинна йти на поступки Росії в її обвинуваченнях, що це Київ позбавляє Крим водопостачання.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, на цьому наголосив генерал-лейтенант збройних сил США у відставці Бен Годжес на Львівському безпековому форумі – 2020, який проходить 9-14 листопада у форматі відеоконференцій.

«Україна у жодному випадку не повинна відкривати канал. Якщо Росія може собі дозволити збудувати міст через Керченську протоку, то хіба вони не спроможні провести трубопровід для забезпечення водою? Однозначно, не можна піддаватися дезінформації Росії, що нібито – це вина України, що у Криму проблеми з водою», - переконаний Годжес.

Він відзначив, що Росії нормальне водопостачання необхідне для підтримання у належній готовності близько 30 тис. особового складу свого військового угруповання на території півострова.

Годжес позитивно оцінив і відзначив важливість української ініціативи з деокупації Криму – «Кримська платформа».

«Ця платформа постійно нагадує усьому світові про те, що Крим є протиправно окупований Росією», - зазначив американський генерал.

Годжес особливо відзначив, що Туреччина також повинна бути учасником цієї ініціативи, адже неухильно підтримує кримських татар.

Він додав, що «Кримська платформа» повинна просуватися в усіх вимірах: політичному, дипломатичному, економічному, військовому, – і що її метою є повна деокупація півострова без жодних часткових рішень і поступок.

Фото: Ministry of Defense of Ukraine