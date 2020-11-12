НАТО має нарощувати присутність у Чорному морі на противагу Росії – Годжес

Союзники по НАТО повинні нарощувати військову присутність у Чорноморському регіоні, включаючи територію України.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, таку думку висловив генерал-лейтенант збройних сил США у відставці Бен Годжес на Львівському безпековому форумі-2020, який проходить 9-14 листопада у форматі відеоконференцій.

«НАТО має збільшувати свою військово-морську присутність у регіоні, а також розбудовувати інфраструктуру, наприклад у Румунії. Мені також хотілося би бачити й постійну інфраструктуру в Україні, у Грузії», - заявив Годжес.

Він уточнив, що не йдеться про розміщення сил і засобів союзників на постійній основі, але йдеться про постійну присутність у формі військових навчань, місць тимчасового базування, щоб перехопити ініціативу.

Американський генерал визнав, що, очевидно, Росія має військову перевагу і більші спроможності у Чорноморському регіоні, який сьогодні є плацдармом змагань між Заходом та Сходом.

«Україна – це наріжний камінь, дуже важлива для Росії територія, де у Криму розміщуються військові бази, де є можливість демонструвати свою силу», - зазначив Годжес.

Як повідомлялося, Львівський форум-2020 присвячений пошуку цінностей нового світового безпекового порядку, а також формуванню Стратегії безпеки на Чорному морі. Він триватиме до 14 листопада. Загалом, шість вебінарів стосуються міжнародної безпеки у постковідному світі, пошуку моделі співпраці між країнами регіону Чорного моря та захисту інформаційної ідентичності людини в умовах зростання інформатизації суспільства.