Ризик агресії РФ у Чорному морі набагато вищий, ніж на Балтиці - Вершбоу

НАТО має переглянути місце Чорноморського регіону в своїй стратегії, адже загрози в боку Росії у цій частині світу є більш реальними, ніж на півночі континенту.

Про це заявив на Львівському безпековому форумі 2020 співробітник Центру стратегії та безпеки Атлантичної ради у Вашингтоні Александр Вершбоу, передає кореспондент Укрінформу.

НАТО, за його словами, має підвищити для себе важливість Чорноморського регіону, тому що «ризики реальної російської агресії там є набагато вищими», ніж на Балтиці, в Північному морі, де присутнє НАТО, де є такі країни, як Швеція та Фінляндія, які ефективно стримують Росію. «У Чорному морі росіяни неодноразово демонстрували кричуще нехтування такими речами, як суверенітет і незалежність їх сусідів, де вони мають дуже низький поріг для застосування сили», - додав Вершбоу.

Трансатлантична спільнота, НАТО, досі недооцінює «стратегічну центральність» Чорноморського регіону, який не є просто частиною південного флангу НАТО, але регіоном, де Росія атакувала світовий порядок, була найбільш агресивною, що демонструє вторгнення в Україну та продовження окупації частин Грузії та Молдови, зазначив експерт.

Сьогодні, на його думку, регіон Чорного моря в багатьох смислах є віссю російської стратегії з підриву та дестабілізаіції. З моменту анексії Криму відбувається мілітаризація півострова, що змінює баланс сил в Чорному морі і робить його плацдармом, трампліном російського авантюризму на Близькому Сході та у східній частині Середземного моря.

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До того ж, окупований Крим значно ускладнює пересування сил альянсу та спроби посилити оборонні можливості в регіоні.

З 2014 року НАТО вжила важливих кроків, зокрема, посиливши свою присутність у Балтії, в Північному морі, а також запровадивши tailored Forward Presence (tFP) у Чорноморському регіоні, але насправді Чорне море ніколи не розглядалось як пріоритет, повторив ексзаступник генсека НАТО. Він упевнений, що треба запроваджувати більш проактивний підхід щодо присутності в Чорноморському регіоні, в реагуванні на російський авантюризм на Близькому Сході, який пожвавлюється з Чорного моря, а не просто відповідати на дії Москви.