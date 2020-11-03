Експерти підготували доповідь про збройну агресію РФ проти України

Доповідь «Збройна агресія Російської Федерації проти України» представило ГО «Безпека та взаємодія в Україні» на презентації в Укрінформі.

«Матеріали доповіді мають стати важливою частиною доказової бази, яку необхідно створити для підготовки консолідованої претензії України до РФ як держави, що вчинила збройну агресію проти України. Така претензія формалізуватиме початок процесу реалізації міжнародно-правової відповідальності РФ за збройну агресію проти України та подолання її наслідків», - йдеться в презентації.

Як зазначають організатори, доповідь не претендує на вичерпність матеріалу, оскільки в ній подані лише факти, про які повідомлялося у відкритих та загальнодоступних електронних джерелах, й використано досвід репарацій після Другої світової війни.

«Ми відштовхувалися від досвіду Другої світової війни, коли всі країни, які постраждали від агресії Німеччини, збирали докази й подавали єдину консолідовану претензію, яка у Нюрнбергу була основною частиною з винесення вироків, і Німеччина й досі виплачує компенсації постраждалим людям. І ми думаємо, що справа щодо РФ буде довгостроковою», - прокоментував відповідальний за підготовку доповіді Семен Кабакаєв, голова ГО «Безпека та взаємодія в Україні».

На цей час українська влада не використала всіх можливостей, які було закладено в нормах національного конституційного та міжнародного права для організації відсічі агресії – вважає співавтор доповіді Володимир Василенко, доктор юридичних наук, професор національного університету "Києво-Могилянська академія".

«Ця ідея була зафіксована в Законі від 18 січні 2018 року «Про особливості державної політики з забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях», яким передбачено створення спеціального міжвідомчого органу для підготовки консолідованої претензії й вироблення загальнодержавної позиції в питанні відсічі агресії й подолання її наслідків. На сьогодні у ВР зареєстровано законопроєкт про національне агентство з подолання наслідків збройної агресії, та, на жаль, рухів щодо його ухвалення ніяких не робиться», - зазначив він.

У доповіді «Збройна агресія Російської Федерації проти України» подано узагальнену та систематизовану інформацію щодо задіяних РФ регулярних та іррегулярних ЗС у збройній агресії на сході України. Доповідь розрахована на широке коло читачів, які прагнуть зрозуміти витоки та перебіг подій, що тривають на сході України з весни 2014 року.