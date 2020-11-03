Окупанти на Донбасі облаштовують другу лінію оборони – розвідка

Російські найманці на Донбасі відновлюють наявні окопи та розчищають їх по всій лінії розмежування. Крім того, триває облаштування другої лінії оборонних рубежів.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу 3 листопада повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара з посиланням на інформацію головного управління розвідки Міноборони.

«Командування оперативного угруповання російських окупаційних військ продовжує проведення інженерних робіт на передових позиціях шляхом відновлення наявних окопів, їх розчищення та укріплення майже по всій лінії розмежування, а також проведення фортифікаційних робіт по обладнанню другої лінії оборонних рубежів. Особлива увага приділяється обладнанню хибних позицій, а також розміщенню замаскованих муляжів озброєння та військової техніки для введення в оману підрозділів Об’єднаних сил та провокування їх на відкриття вогню», - повідомив речник.

За словами Шаравари, з метою активізації розвідки та диверсійної діяльності передові позиції російських окупаційних військ також посилені додатковими розвідувальними підрозділами та снайперськими розрахунками.