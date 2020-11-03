Від ранку на Донбасі зберігається «тиша»

Станом на 12.00 3 листопада російські окупаційні війська не відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.

«Станом на 12 годину, порушень домовленостей, досягнутих у рамках Тристоронньої контактної групи, не зафіксовано. На всіх ділянках фронту дотримується режим тиші», - повідомив речник.

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Як повідомляв Укрінформ, упродовж минулої доби, 2 листопада, у смугах відповідальності українських бригад зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, у районі населеного пункту Шуми противник застосував підствольний гранатомет та стрілецьку зброю, а неподалік Старогнатівки – підствольний гранатомет.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок ворожих пострілів не було.