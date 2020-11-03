Від ранку на Донбасі зберігається «тиша»
Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.
«Станом на 12 годину, порушень домовленостей, досягнутих у рамках Тристоронньої контактної групи, не зафіксовано. На всіх ділянках фронту дотримується режим тиші», - повідомив речник.
Як повідомляв Укрінформ, упродовж минулої доби, 2 листопада, у смугах відповідальності українських бригад зафіксовано два порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Так, у районі населеного пункту Шуми противник застосував підствольний гранатомет та стрілецьку зброю, а неподалік Старогнатівки – підствольний гранатомет.
Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок ворожих пострілів не було.