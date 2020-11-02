За тиждень в районі ООС знешкодили 327 вибухонебезпечних предметів

У районі проведення операції Об’єднаних сил підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій України протягом тижня обстежили майже 30 га території та вилучили й знешкодили 327 вибухонебезпечних предметів.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба штабу ООС.

“Упродовж тижня, із 24 по 30 жовтня, сили та засоби підрозділів ДСНС України зі складу Об'єднаних сил залучались до виконання піротехнічних робіт, відновлення пошкоджених будинків, гасіння пожеж, а також забезпечення функціонування пунктів надання допомоги населенню, розміщених у межах КПВВ. За розпорядженням Командувача об'єднаних сил піротехнічні розрахунки ДСНС обстежили майже 30 га території та вилучили й знешкодили 327 вибухонебезпечних предметів”, - йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, за зверненням місцевих органів влади та аби мінімізувати наслідки артилерійських обстрілів 2014-2017 років, співробітники ДСНС також відновили 15 житлових будинків.

Крім того, на території КПВВ рятувальники надали домедичну та психологічну допомогу 36 особам, повідомили в пресслужбі.