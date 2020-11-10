РФ нарощує військовий флот та витісняє партнерів з Чорного моря – експерт

Російська Федерація відновлює військовий флот та збройні сили в Криму, витісняючи партнерів з акваторії Чорного моря для створення повністю підконтрольної зони.

Про це заявив керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Павло Лакійчук на Львівському безпековому форумі, який з 9 по 14 листопада проходить в онлан-форматі, передає кореспондент Укрінформу.

«Починаючи з 2008 до 2014 року Росія змогла, користуючись бездіяльністю наших західних партнерів, створити зону контролю над східною частиною Чорного моря повністю. А після окупації Кримського півострова її спрямованість в Чорному морі стала виявлятися в створені закритої зони для інших держав в північно-західній частині. Зараз простежується в її діяльності пориви повного закриття Чорного моря для зовнішніх гравців», - зазначив Лакійчук.

На думку експерта, це відбувається завдяки відновленню та нарощенню військово-морських сил в Криму. За його словами, тут значно зросло угрупування сил, відновлена більшою мірою флотська інфраструктура і збройні сили. «Структуризація цих потужностей покладаються на ту модель, яка була за часів СССР. Тут вони значною мірою помиляються, бо обстановка в світі значно змінилися, але їм це підказувати ми не збираємося»,- зауважив експерт.

Флотськи угрупування значно посилилися – з’явилося понад 20 бойових одиниць, в тому числі 3 фрегати, 4 ракетних катери, 6 підводних човнів. На 2020 рік сумарний залп ракетною зброєю складає понад 80 т , а на дистанцію в понад 1400 км, яка захоплює і Середземноморські країни – це 40 т.

Будівництво нових кораблів для ЧФ за заявками російського керівництва триває. Але завдяки санкційним діям, в тому числі і України, яка поставляла енергетичні установки, і наших західних партнерів, які також надавали їм дизельні мотори, великі універсальні кораблі Росія зараз будувати не може.

Ситуація, що складається в акваторії Чорного моря, неабияк турбує Україну та держави, які постраждали від агресії РФ, але як зазначає експерт не усі вбачають в цьому загрозу. «Наші партнери з чорноморський країн НАТО вважають, що це не надто небезпечно і обмежується внутрішнім захистом Росії своєї території, але ми так не вважаємо», - підсумував Лакійчук.

Львівський безпековий форум-2020 присвячений пошуку цінностей нового світового безпекового порядку, а також формуванню Стратегії безпеки в Чорному морі. Він триватиме з 9 по 14 листопада. Загалом, 6 вебінарів стосуватимуться міжнародної безпеки у пост-ковідному світі, пошуку моделі співпраці між країнами Чорного моря та захисту інформаційної ідентичності людини в умовах зростаючої інформатизації суспільства.

Львівський безпековий форум відбувається вже вчетверте за сприяння Трасту Чорного моря Німецького фонду Маршала, Відділу публічної дипломатії НАТО та Фонду Ганса Зайделя.

У зв’язку із пандемією COVID-19 Львівський безпековий форум 2020 проходить у форматі експертного он-лайн марафону.