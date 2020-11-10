Україна потребує кораблів НАТО у своїх портах – експерт на Львівському безпековому форумі

Американський генерал-лейтенант Бен Ходжес під час Львівського безпекового форуму, який проходить з 9 по 14 листопада в онлайн-режимі, запитав у керівника безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Павла Лакійчука, що конкретно потрібно Україні від адміністрації Джозефа Байдена.

Лакійчук виділив три основних прохання, які б Президент Володимир Зеленський мав поставити новій владі США, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Коли я розповідаю про співпрацю України і НАТО, завжди наголошую, що важливим для нашої держави є відвідування українських портів кораблями країн НАТО, особливо США. Бо з точки зору морського права військовий корабель має статус території своєї країни. Тому що коли військовий корабель Штатів стоїть в порту «Одеса», це є гарантією того, що росіяни не нападуть на Україну через море, побоюючись зіткнення», - відповів Лакійчук.

Щодо другого аспекту, то експерт наголосив на важливості допомоги з боку США в озброєнні України. Зокрема, він зазначив, що є велика надія, що нова адміністрація Америки дасть «зелене світло» на поставку протикорабельних ракет, для Чорноморської акваторії. «Це дуже важливо, хоч ми й розробляємо свою ракету «Нептун», але це потребує часу. За нас ні Штати, ні інші партнери не зможуть захистити Україну, це наша задача, але вони можуть нам допомогти озброєнням», - додав Лакійчук.

По-третє, на його думку, надзвичайно важливо продовжувати співпрацю в розбудові військово-морських баз в акваторії Чорного та Азовського моря.

Підсумовуючи вебінар, Ходжес зазначив, що ці три прохання, які оприлюднив Лакійчук, цілком слушні та реальні для втілення в найближчому майбутньому.

Львівський безпековий форум-2020 присвячений пошуку цінностей нового світового безпекового порядку, а також формуванню Стратегії безпеки в Чорному морі. Він триватиме з 9 по 14 листопада. Загалом, 6 вебінарів стосуватимуться міжнародної безпеки у постковідному світі, пошуку моделі співпраці між країнами Чорного моря та захисту інформаційної ідентичності людини в умовах зростаючої інформатизації суспільства.

Львівський безпековий форум відбувається вже вчетверте за сприяння Трасту Чорного моря Німецького фонду Маршала, Відділу публічної дипломатії НАТО та Фонду Ганса Зайделя.

З огляду на пандемію COVID-19 Львівський безпековий форум 2020 проходить у форматі експертного онлайн марафону.