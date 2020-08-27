Німеччина єдина в Європі може впливати на Кремль - Ходжес

Німеччина лишається єдиною країною в Європі, якій вдається здійснювати реальний вплив на Кремль.

Таку думку висловив екскомандувач силами США в Європі Бен Ходжес в програмі «Насправді: МИР» на телеканалі «ДІМ», коментуючи ситуацію з Договором між РФ і США про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

«Мені здається, що Німеччина лишається єдиною країною в Європі, якій якимось чином вдається здійснювати реальний вплив на Кремль. Тому важливо, щоб німецький уряд озвучував свої пропозиції з приводу того, як можна вплинути на Кремль і змусити його продовжити участь в Договорі (про скорочення стратегічних наступальних озброєнь - ред.). З боку Німеччини було б також дуже корисно натиснути на Кремль з метою виконання ним інших своїх зобов'язань, зокрема прийнятих в рамках мінського процесу перед Україною», - зазначив він.

За словами Ходжеса, Німеччина володіє колосальним політичним авторитетом, тому якщо німецькі лідери жорстко вимагатимуть щось від Кремля, то російській владі, швидше за все, доведеться прислухатися до їхньої думки.

На його думку, непідписання нового Договору СНО-3 Сполученими Штатами і Росією було б величезною помилкою. «Але я зберігаю певний оптимізм з приводу того, що цей договір все ж таки буде подовжений на деякий час... Водночас я вважаю, що висловлена ​​Білим Домом ідея приєднати до цього договору і Китай, зробивши його учасником переговорів з контролю над озброєннями, - теж вельми корисна. Міністр закордонних справ України також висловився за внесення Китаю до списку підписантів такої угоди», - уточнив Ходжес.

Як повідомляв Укрінформ, дія Договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності між Сполученими Штатами і Росією припинилося 2 серпня 2019 року, після того, як обидві сторони офіційно з нього вийшли.

Цей ракетний договір, а також угода СНО-3 (або «Новий START») про скорочення стратегічного наступального озброєння між Росією і США є двома ключовими документами, які контролюють ядерне озброєння двох найбільших ядерних держав в світі.

Дія СНО-3 закінчиться на початку 2021 року, якщо сторони не домовляться про його продовження. Росія вже заявляла про готовність вийти з нього.

Спеціальний посланник президента США з питань контролю над озброєннями Маршалл Біллінгслі 16 серпня заявив, що в США допускають можливість укладення нової ядерної угоди з Російською Федерацією з метою тиску на переговорах з Китаєм. Адміністрація Трампа прагне досягти нової угоди про ядерну зброю з трьома умовами: участь Китаю, додаткові обмеження щодо всіх видів ядерної зброї і посилення контролю за його виконанням. США особливо наполягають на участі Пекіна в новій угоді, але Китай поки що відмовляється.