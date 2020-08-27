Кремль може допустити зміну влади в Білорусі, якщо нові лідери будуть проросійськими - Ходжес

Росія може допустити зміну влади в Білорусі, але тільки в тому разі, якщо нові лідери не спробують повести країну в західному напрямку.

Таку думку висловив екскомандувач сил США в Європі Бен Ходжес в програмі "На самом деле: МИР" на телеканалі "ДОМ".

"Щодо ситуації у Білорусі і в Україні, то вони складаються зовсім по-різному. Я хочу сказати, що в Україні люди були не просто незадоволені рівнем життя і правлячим режимом - я сам бачив, як вони прагнули інтеграції з Заходом. А в Білорусі цей вектор не надто сильний - люди просто надзвичайно втомилися від режиму і хотіли б це змінити. Тому, як мені здається, Кремль цілком може допустити зміну влади в цій країні, але тільки в тому випадку, якщо нові лідери не спробують повести Білорусь у західному напрямку", - вважає він.

Ходжес також заявив, що вітає позицію Європейського Союзу, який чітко висловився проти насильства, що відбувається в Білорусі, і підтвердив невизнання результатів проведених виборів: "Це надзвичайно важливо".

"І друга важлива дія з боку європейської спільноти - це те, що вона планує застосувати санкції щодо офіційних осіб, які безпосередньо причетні до проведення цих сфальсифікованих виборів. Мені б хотілося, щоб президент Сполучених Штатів висловив більш чітку позицію щодо виборів у Білорусі - нам треба було б відкликати посла і засудити застосування невиправданого насильства. Це важливо", - додав екскомандувач.

У той же час, за його словами, "дуже тривожно спостерігати", що рівень насильства з боку силовиків президента Олександра Лукашенко не тільки не зменшується, а, навпаки, зростає.

"У зв'язку з цим викликає захоплення мужність людей, які знову і знову виходять на вулиці, незважаючи на жорстокість правоохоронних органів. Не думаю, що Кремль має намір вводити війська в Білорусь, якщо тільки російській владі не здаватиметься, що новий лідер - будь-який, хто б не прийшов до влади після Лукашенка - поведе країну в новому напрямі - від Росії до Заходу. Думаю, тоді шанси на російське вторгнення значно збільшаться", - впевнений Ходжес.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який займає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли їх, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

З початку протестів було затримано більше 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кілька загиблих.