Лукашенко заявляє, що готовий до діалогу

Президент Білорусі Олександр Лукашенко готовий вести діалог, але тільки з трудовими і студентськими колективами

Як передає Укрінформ, про це він заявив у четвер під час наради в Мінську, повідомляє БЕЛТА.

«Якщо хтось хоче діалогу, будь ласка. Якраз студентські колективи - це ті колективи, з якими я готовий вести діалог. Трудові колективи. Будь ласка, формуйте своїх представників і будемо вести діалог», - повідомив Лукашенко.

Він також рекомендував опозиції висловлювати свою позицію, але не на вулиці. «Якщо є люди зі здоровим глуздом від опозиції, які бачать свою країну вільною і незалежною, ласкаво просимо, висловлюйте свою позицію, але не на вулиці. Під тиском вулиць ніякого діалогу в Білорусі не буде», - зазначив Лукашенко.

Він додав, що зміни в країні можуть початися вже після ухвалення нової Конституції. «Усі хочуть нового політичного устрою. Та заради бога, давайте візьмемося за Конституцію, вносьте пропозиції, сформуємо нову Конституцію - це головний закон у будь-якій країні. І «танцювати» треба від Конституції», - додав Лукашенко.

Як повідомляв Укрінформ, 9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який перебуває на посаді з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.

Відразу після виборів у країні почалися протести громадян, не згодних з офіційними їх результатами. Силовики жорстко розганяли їх, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

Від початку протестів було затримано більше 6,7 тис. осіб. До лікарні потрапили щонайменше 250 осіб, повідомлялося про кількох загиблих.

У Мінську з ініціативи Тихановської була створена Координаційна рада. Її основна мета - проведення нових президентських виборів на основі консенсусу і діалогу з чинною владою.