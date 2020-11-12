Годжес вважає, що Німеччина - єдина країна, яка може змінити поведінку Кремля

Німеччина є єдиною країною, яка насправді може змусити російську владу змінити поведінку.

Таке переконання висловив на полях Львівського безпекового форуму 2020 американський генерал Бен Годжес, передає кореспондент Укрінформу.

«Нам потрібно, щоб Німеччина робила більше. Німеччина, на мій погляд, є ключовою нацією. Німеччина – єдина країна, яка може змінити поведінку Кремля», - заявив Годжес.

За його словами, Москва дуже переймається тим, що Німеччина може використати свій авторитет у ЄС для посилення тиску на РФ, використати свою економічну міць, а також дипломатичну силу.

На переконання Годжеса, ФРН є ключовим союзником для США, і Вашингтон мав би шукати шляхи співробітництва з цією країною та бути лідерами всередині Мінського процесу, притягти Росію до відповідальності за її порушення. Це має бути частиною широкої стратегії, підкреслив генерал.

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При цьому він вважає проблемою непослідовність американської політики щодо Росії останніми роками - на думку Годжеса, вона має бути більш скоординованою. Генерал сподівається, що з приходом нової адміністрації у США це відбудеться і Сполучені Штати знайдуть шляхи зміцнення безпекового співробітництва.