Годжес не виключає військових сутичок США із Китаєм

Американський генерал Бен Годжес не виключає можливості збройних сутичок між США і Китаєм ближчими роками, але невеликого конфлікту.

Про це він заявив на Львівському безпековому форумі 2020, передає кореспондент Укрінформу.

«Я дійсно вважаю, що буде конфлікт з використанням ракет, літаків, кораблів, десь у Південнокитайському морі або навколо Тайваню. Не глобальний, не такий, у якому задіяні армії та флот по всьому світу, і не ядерний», - заявив генерал.

Він уточнив, що це може бути конфлікт, участь у якому братимуть не наземні війська, а повітряні, морські, розвідка.

«Це не невідворотно, але існує висока ймовірність. Сподіваюсь, що я помиляюсь», - сказав Годжес.

На його думку, мова Пекіна є дуже агресивною. Китай стає більш самовпевненим, його риторика стосовно Тайваню - більш жорсткою. Керівництво Компартії КНР бачить, що Захід нічого не робить відносно утисків демократії в Гонконзі, тільки скаржиться роками.

Отже конфлікт може вибухнути в цьому регіоні, або в Південнокитайському морі, де Китай мілітаризує багато штучних островів. США, запевнив їх представник, будуть кидати цьому виклик.

У ситуації, якщо США доведеться сфокусуватися на Тихоокеанському регіоні, Вашингтон потребуватиме як ніколи сильну європейську опору, союзників, які будуть продовжувати стримувати Кремль, які будуть продовжувати підтримувати партнерів і друзів у Європі, наголосив Годжес.