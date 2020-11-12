Пекін назвав відставку опозиції в Гонконзі «відкритим викликом» владі

Уряд Китаю засудив відставку здебільшого опозиційних депутатів Гонконгу, назвавши це «фарсом» і «відкритим викликом» владі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє BBC.

«Якщо ці законодавці сподіваються використовувати свою відставку, щоб спровокувати радикальне протистояння і просити іноземного втручання, вони помилилися», - сказав прессекретар управління Китаю у справах Гонконгу і Макао.

Як повідомлялося, напередодні 15 членів опозиції Гонконгу заявили про відставку на знак протесту проти позбавлення мандатів чотирьох колег-депутатів.

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Це сталося після того, як Пекін ухвалив резолюцію, в якій говориться, що законодавці повинні бути дискваліфіковані, якщо вони підтримують незалежність Гонконгу, відмовляються визнати суверенітет Китаю, закликають іноземні сили втручатися в справи міста або іншим чином загрожують національній безпеці.