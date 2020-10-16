У КНР засудили ухвалений у США закон щодо автономії Гонконгу

Китаї у четвер виступив проти закону, ухваленого у США про автономію Гонконгу, який став відповіддю Пекіну на ухвалення 28 травня закону про національну безпеку Гонконгу в обхід місцевого гонконзького законодавчого органу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Anadolu.

"Китай рішуче виступає проти та категорично засуджує так званий Закон про автономію Гонконгу, придуманий США, та рішення про санкції проти людей (чиновників, відповідальних за порушення автономії Гонконгу - ред.)", - заявив речник МЗС КНР Чжао Ліцзянь.

За його словами, така практика серйозно порушує основні норми міжнародного права та міжнародних відносин, і є сильним втручанням у внутрішні справи Китаю.

"США мають негайно виправити свою помилку", - додав Чжао Ліцзянь.

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У середу Вашингтон опублікував перший звіт Конгресу США щодо закону про автономію Гонконгу, в якому звинувачується очільниця адміністрації Гонконгу Кері Лам у "підриві автономії" та відповідні дії влади Китаю.

У заяві Державного департаменту США зазначено, що звіт "підкреслює наше тривале заперечення щодо дій Пекіна, які навмисно зроблені для того, щоб підірвати свободу народу Гонконгу та нав'язати гнобительську політику КПК [Комуністичної партії Китаю - ред.]".

Міністерство фінансів США додало до свого чорного списку "Спеціально визначених громадян", щодо яких застосовуються санкції, 10 осіб пов'язаних з діями що порушують автономію Гонконгу, зокрема очільницю адміністрації Кері Лам.

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Як повідомлялося, Всекитайські збори народних представників ухвалили 28 травня закон про національну безпеку Гонконгу в обхід місцевого гонконзького законодавчого органу. За ухваленим законом китайська влада зможе в обхід місцевого уряду карати за дії, які у Пекіні розцінюватимуть як такі, що загрожують національній безпеці та підривають державну владу у Гонконгу.

Ухвалення цього закону розкритикували у ЄС, Великій Британії, США та інших країнах. Зокрема, Китай звинувачують у порушенні зобов'язань щодо Гонконгу, взятих у рамках китайсько-британської угоди про передачу цієї території КНР.

Також у США заявили, що позбавлять Гонконг привілейованого статусу, оскільки він перестав бути відокремленою складовою КНР.