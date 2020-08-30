Facebook і Google відмовилися від ідеї прокласти кабель зі США у Гонконг

Корпорації Google та Facebook відмовилися від анонсованих раніше планів прокласти підводний Інтернет-кабель між США та Гонконгом (Pacific Light Cable Network, або PLCN).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

Так, згадані компанії відкликали заявку з Федеральної комісії зі зв’язку США (FCC) та подали нову. Ця нова заявка передбачає з’єднання з Тайванем та Філіппінами й виключає з проєкту гонконзьку компанію Pacific Light Data Communication Co.

Зазначається, що американські спецслужби та міністерство юстиції США в червні попросили FCC відхилити заявку про підводний кабель до Гонконга, оскільки цей канал зв’язку дасть КНР можливість отримати персональні дані американців.

За даними спецслужб, гонконзька Pacific Light Data Communication Co безпосередньо пов’язана з китайською розвідкою.

Читайте також: Google Maps додає дані для пішоходів та оновлює мапи рельєфу

Комісар FCC Джефрі Старкс заявив, що теж поділяє такі побоювання. За його словами, Федеральна комісія має гарантувати, що американський трафік «безпечний та захищений».

Нагадаємо, що проєкт Pacific Light Cable Network оцінюється в близько 300 мільйонів доларів. Цей кабель потрібний, щоб суттєво збільшити швидкість передачі даних між США та КНР.