США ввели санкції проти глави адміністрації Гонконгу

Білий дім запроваджує санкції проти китайських посадовців та очільниці адміністрації Гонконгу Кері Лам за порушення автономного статусу регіону.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві Держдепу США.

Сполучені Штати визначили 11 осіб, щодо яких запроваджуються санкції відповідно до Виконавчого наказу (EO) 13936 за їх внесок у придушення свободи слова, затримання протестувальників або за розробку, прийняття та впровадження нового закону КНР про забезпечення національної безпеки у Гонконгу.

До таких осіб належать очільниця адміністрації Гонконгу Керрі Лам та інші посадовці.

"Комуністична партія Китаю дала зрозуміти, що Гонконг більше ніколи не буде користуватися високим рівнем автономії, яку сам Пекін обіцяв надати Гонконгу та Великій Британії на 50 років. Президент Трамп дав зрозуміти, що Сполучені Штати будуть ставитися до Гонконгу, як до "однієї країни, однієї системи", та вживатимуть заходів проти осіб, які порушили свободу народу Гонконгу", - йдеться у заяві.

Сьогоднішнє рішення дає чіткий посил про те, що дії влади КНР неприйнятні та суперечать зобов'язанням Китаю у рамках моделі "одна країна, дві системи" та китайсько-британської спільної декларації - документа, зареєстрованого в ООН.

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Як повідомлялося, 30 червня Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників ухвалив закон про забезпечення національної безпеки у Гонконгу. Відповідно до закону, центральна влада КНР створить у цьому адміністративному районі спеціальні органи держбезпеки, на які не поширюватиметься юрисдикція влади Гонконгу.

Багато країн розкритикували це рішення Пекіна, стверджуючи, що ухвалення такого закону порушує принцип "одна країна - дві системи".