США засуджують рішення Гонконгу про перенесення виборів

США засуджують рішення Гонконгу про перенесення виборів

Укрінформ
Держсекретар США Майк Помпео засудив рішення влади Гонконгу перенести парламентські вибори на 2021 рік.

Як повідомляє Укрінформ про це йдеться у заяві пресслужби Держдепартаменту США.

"Сполучені Штати засуджують рішення уряду Гонконгу відтермінувати на один рік майбутні вибори до законодавчих зборів, спочатку заплановані на 6 вересня. Немає ніяких вагомих причин для такої тривалої затримки", - заявив Помпео.

Вашингтон вважає, що перенесення парламентських виборів означає, що "Гонконг ніколи більше не зможе голосувати - ні за що та ні за кого", а також свідчить про те, що Пекін" не має наміру виконувати зобов'язання, взяті ним перед народом Гонконгу та Великою Британією відповідно до китайсько-британської спільної декларації".

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Помпео закликав провести вибори у вересні цього року, як планувалося раніше.

Як повідомлялося, влада Гонконгу вирішила відтермінувати проведення парламентських виборів до 5 вересня 2021 року у зв'язку зі спалахом коронавірусу (COVID-19) в регіоні.

30 червня Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників ухвалив закон про забезпечення національної безпеки у Гонконгу. Відповідно до закону, центральна влада КНР створить у цьому адміністративному районі спеціальні органи держбезпеки, на які не поширюватиметься юрисдикція влади Гонконгу. Багато країн розкритикували це рішення Пекіна, стверджуючи, що ухвалення такого закону порушує принцип "одна країна - дві системи".

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