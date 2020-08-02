США засуджують рішення Гонконгу про перенесення виборів

Держсекретар США Майк Помпео засудив рішення влади Гонконгу перенести парламентські вибори на 2021 рік.

Як повідомляє Укрінформ про це йдеться у заяві пресслужби Держдепартаменту США.

"Сполучені Штати засуджують рішення уряду Гонконгу відтермінувати на один рік майбутні вибори до законодавчих зборів, спочатку заплановані на 6 вересня. Немає ніяких вагомих причин для такої тривалої затримки", - заявив Помпео.

Вашингтон вважає, що перенесення парламентських виборів означає, що "Гонконг ніколи більше не зможе голосувати - ні за що та ні за кого", а також свідчить про те, що Пекін" не має наміру виконувати зобов'язання, взяті ним перед народом Гонконгу та Великою Британією відповідно до китайсько-британської спільної декларації".

Помпео закликав провести вибори у вересні цього року, як планувалося раніше.

Як повідомлялося, влада Гонконгу вирішила відтермінувати проведення парламентських виборів до 5 вересня 2021 року у зв'язку зі спалахом коронавірусу (COVID-19) в регіоні.

30 червня Постійний комітет Всекитайських зборів народних представників ухвалив закон про забезпечення національної безпеки у Гонконгу. Відповідно до закону, центральна влада КНР створить у цьому адміністративному районі спеціальні органи держбезпеки, на які не поширюватиметься юрисдикція влади Гонконгу. Багато країн розкритикували це рішення Пекіна, стверджуючи, що ухвалення такого закону порушує принцип "одна країна - дві системи".