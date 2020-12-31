Санаторій «Україна» в окупованому Криму віддали Слідкому

Санаторій «Україна» в Ялті, перейменований після окупації Криму в санаторій «Родина», за розпорядженням глави російського уряду передали в федеральну власність і віддали у відання Слідчого комітету Росії.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Крим.Реалії.

«Глава уряду Росії Михайло Мішустін підписав розпорядження, згідно з яким кримський санаторій «Родина» в Гаспрі (Ялта) передається у федеральну власність. Функції та повноваження засновника санаторію буде здійснювати Слідчий комітет Росії», - повідомляє Крим.Реалії з посиланням на інтернет-портал правової інформації.

У розпорядженні йдеться, що з пропозицією про передачу ялтинського санаторію у федеральну власність під засновництво Слідкому РФ з перейменуванням у «федеральне державне унітарне підприємство «Санаторій «Родина» звернулися так званий глава Криму і Слідчий комітет РФ.

Зазначається, що завданням установи буде санаторно-курортне забезпечення співробітників, службовців, працівників і пенсіонерів Слідкому, членів їх сімей, а також родичів загиблих співробітників.

Санаторій «Україна» знаходиться в Місхорі в парковій зоні реліктового ялівцю площею 12 га. Спуск до власного пляжу здійснюється прямо з санаторію на ліфті. Санаторій спеціалізується на лікуванні захворювань дихальних органів, нервових та інших захворювань.

Фото: RFE/RL