Санаторій «Україна» в окупованому Криму віддали Слідкому
Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Крим.Реалії.
«Глава уряду Росії Михайло Мішустін підписав розпорядження, згідно з яким кримський санаторій «Родина» в Гаспрі (Ялта) передається у федеральну власність. Функції та повноваження засновника санаторію буде здійснювати Слідчий комітет Росії», - повідомляє Крим.Реалії з посиланням на інтернет-портал правової інформації.
У розпорядженні йдеться, що з пропозицією про передачу ялтинського санаторію у федеральну власність під засновництво Слідкому РФ з перейменуванням у «федеральне державне унітарне підприємство «Санаторій «Родина» звернулися так званий глава Криму і Слідчий комітет РФ.
Зазначається, що завданням установи буде санаторно-курортне забезпечення співробітників, службовців, працівників і пенсіонерів Слідкому, членів їх сімей, а також родичів загиблих співробітників.
Санаторій «Україна» знаходиться в Місхорі в парковій зоні реліктового ялівцю площею 12 га. Спуск до власного пляжу здійснюється прямо з санаторію на ліфті. Санаторій спеціалізується на лікуванні захворювань дихальних органів, нервових та інших захворювань.
Фото: RFE/RL