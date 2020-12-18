Продаж «Масандри» соратнику Путіна є образою кримчан – постпред США при ОБСЄ

Продаж окупаційною адміністрацією в Криму винзаводу "Масандра" соратнику Путіна є черговою образою кримчан на тлі переслідувань та арештів незгідних з окупацією.

Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Джеймс Гілмор на останнього у цьому році пленарному засіданні засіданні Постійної ради ОБСЄ, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У Криму щотижня російська окупаційна влада переслідує, арештовує та затримує представників релігійних та етнічних меншин або осіб, які висловлюють незгоду з окупацією з боку Москви. Та ж сама окупаційна влада цього тижня провела продаж найбільшого виноробного заводу Криму одному із соратників президента Путіна, що є черговою образою жителів Криму, які є громадянами України", - заявив дипломат.

Окремо посол США при ОБСЄ вказав на те, що понад 90 політичних в'язнів з Криму перебувають під арештом в РФ. При цьому, надходить інформація про жорстоке поводження та катування ув’язнених.

Він підкреслив, що Сполучені Штати повністю підтримують суверенітет, незалежність та територіальну цілісність України у межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальні води.

"Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо спробу анексії Росією Криму", - наголосив Гілмор.

Він додав, що пов'язані з Кримом санкції проти РФ залишатимуться чинними доти, доки Росія не поверне Україні повний контроль над півостровом. "Крим - це Україна", - заявив американський посол.

Як повідомляв Укрінформ, окупаційна влада Криму незаконно продала український винзавод «Масандра» російському ТОВ «Південний проєкт», 99,9% якого належить АТ «Акціонерний банк «Росія». Основним акціонером і колишнім головою ради директорів банку «Росія» є Юрій Ковальчук, якого ЗМІ називають «касиром» президента РФ Володимира Путіна.

У МЗС України назвали юридично нікчемним продаж кримської «Масандри» росіянам. Винзавод належить до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України. Так звана "націоналізація" «Масандри» окупаційною адміністрацією Криму відбулася 2014 року.

Україна має намір ініціювати запровадження нових міжнародних санкцій проти Росії та судові позови в міжнародних судах через присвоєння та продаж українського винзаводу «Масандра» в окупованому Криму. Також Київ вводитиме національні санкції.