Україна в ОБСЄ закликала покарати Росію через продаж «Масандри» другу Путіна

Про це заявила делегація України в ОБСЄ під час засідання Постійної ради ОБСЄ 17 грудня у Відні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"14 грудня російська окупаційна адміністрація у тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим незаконно продала фактично за безцінь український концерн "Масандра" дочірньому підприємству Банку "Росія", який контролюється Юрієм Ковальчуком, одним із друзів президента Путіна. Присвоєння Росією українських підприємств, що залишились на окупованих частинах України, є юридично недійсним. Росія повинна бути притягнута до відповідальності", - заявили в українській місії.

Делегація України вчергове закликала Російську Федерацію припинити незаконну окупацію Криму, мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону та агресію проти України, у тому числі шляхом виведення її збройних формувань, найманців та техніки з тимчасово окупованої території України.

Як повідомляв Укрінформ, окупаційна влада Криму незаконно продала український винзавод "Масандра" російському ТОВ "Південний проєкт", 99,9% якого належить АТ "Акціонерний банк "Росія". Основним акціонером і колишнім головою ради директорів банку "Росія" є Юрій Ковальчук, якого ЗМІ називають "касиром" Путіна.

Так звана "приватизація" концерну, який, крім значних виробничих активів, володіє унікальною колекцією вин та традиціями виноробства, відбулася за ціною, що мінімально перевищує стартову.

У МЗС України назвали юридично нікчемним продаж кримської "Масандри". Винзавод належить до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України. Так звана "націоналізація" "Масандри" окупаційною адміністрацією Криму відбулася 2014 року.

Україна має намір ініціювати запровадження нових міжнародних санкцій проти Росії та судові позови в міжнародних судах через присвоєння та продаж українського винзаводу "Масандра" в окупованому Криму. Також Київ буде вводити національні санкції.