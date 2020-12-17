Україна відреагувала в ОБСЄ на заяву віцеспікера Держдуми про «Україну як частину РФ»

Місія України в ОБСЄ назвала заяву віцеспікера Держдуми РФ Петра Толстого про те, що Україна є частиною Росії, такою, що «розкриває всю суть агресивних дій Росії проти України».

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, це відбулося під час останнього у цьому році регулярного засідання Постійної ради ОБСЄ 17 грудня.

Під час обговорення питання продовження агресії Росії проти України та незаконної окупації Криму українська делегація відреагувала на наступну заяву віцеспікера Держдуми від 10 грудня, сказану ним в ефірі на російському ТБ: «Україна – це частина Росії. Ми обговорюємо Україну, тому що це такі ж руські люди, на яких поставили експеримент і довели його до кінця, який не пройшов у нас».

«Ця заява розкриває всю суть агресивних дій Росії проти територіальної цілісності та суверенітету України: російське керівництво просто не сприймає Україну як окрему суверенну державу. І те, що ми спостерігаємо протягом останніх майже семи років у Криму та на Донбасі, є прямим результатом такого ставлення», - наголосили в місії України при ОБСЄ.

Саме таке ставлення керівництва РФ до України є причиною того, чому у мирних переговорах у нормандському та мінському форматах не вдається досягти прогресу: «Російська сторона просто не зацікавлена ​​у припиненні конфлікту, якщо Україна повністю не капітулює перед вимогами Кремля».

Делегація України при ОБСЄ наголосила на необхідності «рішучої та скоординованої позиції міжнародного співтовариства» для того, щоб утримувати Росію за столом переговорів та підштовхувати її до мирного врегулювання конфлікту, який вона сама ж ініціювала і продовжує розпалювати.

«У зв’язку з цим ми вітаємо нещодавнє політичне рішення Європейської Ради продовжити економічні та галузеві санкції проти Росії на найближчі пів року. Політика невизнання та обмежувальні заходи у відповідь на порушення суверенітету України та міжнародного права повинні залишатися у силі, щоб продемонструвати державі-агресору, що її дії не ігноруються», - заявили в українській місії.

Як відомо, віцеспікер Держдуми РФ Петро Толстой в ефірі телеканалу RTVI назвав Україну «ногою Росії», яку «потрібно лікувати». «Україна — це наша нога. Вона болить… Ми говоримо, але поки не лікуємо. Гангрена не проходить, її треба лікувати. Будемо лікувати», — зазначив він. Далі додав: коли «якийсь твій орган вважає, що він людина, він самостійний — це хорошим не закінчується», в України немає шансів побудувати окрему від Росії державу.