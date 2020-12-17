Побачив ГУЛАГ ХХІ століття: український консул відвідав кримських політв'язнів у колонії РФ

Генеральний консул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський відвідав у ставропольській колонії суворого режиму кримських політв'язнів Рустема Абільтарова, Зеврі Абсеітова і Олексія Бессарабова.

Про візит Малишевського написала у Фейсбуці Кримська солідарність, передає Укрінформ.

«Нам вдалося знайти можливість нарешті пробити «протиковідну стіну», якою «вміло» користуються регіональні установи ФСВП РФ, щоб захистити наших громадян від опіки консулів і, перш за все, від їхніх рідних», - повідомив Малишевський.

За словами дипломата, в цю російську колонію він потрапив після річної перерви. При цьому він зазначив, що у порівнянні з минулою зустріччю, здоров'я політв'язнів значно погіршилося, і у нього є підозри, що вони всі перенесли COVID-19.

Як повідомив консул, Рустем Абільтаров сильно схуд, його не відпускає постійний кашель. Він безрезультатно намагається домогтися, щоб йому обстежили запалення нирок.

Зеврі Абсеітова турбує гіпертонія, хворий шлунок і ускладнення від бронхіту, що був перенесений більше 10 разів. Також його турбує зубний біль.

Стан здоров'я Олексія Бессарабова, зі слів консула, за рік також сильно погіршився.

«Мав всі симптоми COVID-19, важко перехворів, але заява на ім'я адміністрації з питанням про діагноз перенесеного захворювання також залишається без відповіді, як і офіційно спрямоване клопотання з приводу аналізу на антитіла», - повідомив Малишевський.

За його словами, про довгострокові побачення з членами сімей політв'язні можуть лише мріяти.

Самого Малишевського на територію російської пенітенціарної установи довгий час не пропускали.

«Три години очікування «оформлення запитів», потім ще годину шукали хлопців в «гуртожитках». Не могли знайти. Але це витрати приїзду українського консула ... Головне, звичайно, що з кожним зустрівся і поговорив», - прокоментував Малишевський.

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Український консул назвав колонію, в якій зустрівся з політв'язнями, «ГУЛАГом» 21-го століття.

«Переді мною відкрився «ГУЛАГ» 21-го століття, правда без лісоповалів, але з уніфікованим підходом повільного виснаження кожного, з витягуванням життєвих сил, енергії і, відповідно, загостренням, прогресуванням хронічних захворювань», - розповів консул.

Як повідомлялося, Рустем Абільтаров і Зеврі Абсеітов - фігуранти першої Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір». Рішенням Північно-Кавказького окружного військового суду їх було засуджено відповідно до 9 і 8 років позбавлення волі у колонії суворого режиму.

Севастополець Олексій Бессарабов, засуджений за так звану «справу «українських диверсантів», засуджений до 14 років позбавлення волі в колонії суворого режиму і штрафу у розмірі 300 тис. руб.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав їх політв'язнями.