Адвокати зустрілися в колонії РФ із 12 засудженими у «справі Хізб ут-Тахрір»

Адвокати Едем Семедляєв, Сіяр Панич і Рефат Юнус відвідали у виправних колоніях російського міста Салавата 12 з 13-ти кримських татар, засуджених у так званій справі Хізб ут-Тахрір.

Про це повідомляється на сторінці "Кримської солідарності" в Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Захисники відвідали Вадима Сірука, Руслана Зейтуллаєва, Айдера Саледінова, Інвера Бекірова, Рустема Ісмаїлова, Мусліма Алієва, Еміля Джемаденова, Узеїра Абдуллаєва, Емір-Усеіна Куку, Енвера Сейтосманова, Рефата Алімова і Арсена Джеппарова», - йдеться у повідомленні.

За словами адвокатів, у випадку з кількома ув'язненими ситуація вимагає особливої ​​уваги. Зокрема, 60-річний Бекіров недавно важко перехворів. У нього була підозра на пневмонію, викликану коронавірусом. Аналізи у нього не брали, але всі симптоми говорили про те, що це саме СOVID-19. Він сильно схуд і зараз відновлюється після хвороби.

Крім того, Мусліма Алієва тримали в ШІЗО за 80 порушень, про які він дізнався зовсім недавно. «Йому їх (порушення - ред.) приписали ще у СІЗО. Можливості їх оскаржити у нього не було. Є рішення про поміщення його в суворі умови тримання на 9 місяців », - йдеться в повідомленні.

Водночас Айдер Саледінов, Емір-Усеїн Куку і Узеір Абдуллаєв розповіли адвокатам, що «відчувають на собі гостре увагу з боку співробітників колонії».

«Вони вважають, що знаходяться на особливому контролі у адміністрації у зв'язку з тяжкістю статті. Навіть з формальних приводів їм виписуються дисциплінарні стягнення», - розповіли юристи.

Єдиний, з ким не вдалося зустрітися кримським адвокатам, - це Теймур Абдуллаєв. «Він знаходиться на карантині з підтвердженим коронавірусом і співробітники колонії надали відповідну довідку про це. Абдуллаєв очікує повторного тесту», - повідомили юристи.

Як повідомлялося 18 липня 2019 року Європейський парламент прийняв резолюцію, в якій міститься заклик до Росії звільнити всіх українських політв'язнів, включаючи фігурантів цих кримінальних справ.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав засуджених кримських татар політичними в'язнями і вимагає їх негайного звільнення.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International визнала Емір-Усеїна Куку та інших фігурантів ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» в'язнями совісті.