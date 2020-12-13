Українських політв'язнів у двох колоніях Башкирії відвідали адвокати

Цього тижня кримські адвокати відвідали українських політв'язнів у Росії - у колоніях №2 і №16 у м.Салават російської республіки Башкирія.

Про це розповіла Укрінформу мати двох політв'язнів Діляра Абдуллаєва.

«Виявляється, у ВК-2 приїжджав адвокат Едем Семедляєв. З усіма хлопцями «політушнікамі» з Криму він зустрівся, але крім мого сина Теймура. З ним не дали побачитися, оскільки «в карантине не положено», - розповіла Діляра Абдуллаєва.

Вона також уточнила, що у ВК-16, де знаходиться інший її син Узеїр Абдуллаєв, приходили двоє адвокатів. «Бачилися з усіма хлопцями з Криму, спілкувалися, говорили, що Україна підписала допомогу і незабаром дружини політв'язнів повинні її отримати. Ще говорили, що готують матеріали щодо їхніх справ в ЄСПЛ», - додала мати політв'язнів.

Також були підписані заяви на надання грошової допомоги для отоварювання у магазині колонії, «поїсти і товари першої необхідності». Правда, за словами Абдуллаєвої, консул України у РФ (Москва) раніше вже брав заяву на надання матеріальної допомоги. Минуло 3 місяці, поки що нічого не надходило. «Я розумію, оформлення цих заяв, проведення рішення щодо них займає багато часу. Тому сама щомісяця перераховую на рахунок синам гроші, часто - двічі на місяць», - резюмувала Абдуллаєва.

Як повідомляв Укрінформ, український політв'язень Теймур Абдуллаєв, у якого під час його перебування в ШІЗО ВК-2 у башкирському місті Салават було зафіксовано COVID-19, нині знаходиться на карантині тієї ж колонії

Раніше засудженого за сфабрикованою «справою Хізб ут-Тахрір» (перша сімферопольська група) Теймура Абдуллаєва тримали в штрафному ізоляторі російської колонії 141 день. 12 серпня 2020 р стало відомо, що його перевели в СУУ (камеру з суворими умовами утримання). Але після цього його знову неодноразово саджали в ШІЗО.

Як повідомлялося, фігурант «справи Хізб ут-Тахрір» (перша сімферопольська група) Теймур Абдуллаєв отримав 16 років і 6 місяців позбавлення волі, плюс 1 рік 4 місяці адміністративного нагляду, його брат Узеїр Абдуллаєв - 12 років і 6 місяців позбавлення волі. Вирок обом політв'язням було залишено у силі після розгляду апеляційної скарги у Верховному суді РФ, який лише на пів року зменшив терміни кожному з них.

ПЦ Меморіал визнав всіх засуджених за першою сімферопольською «справою Хізб ут-Тахрір» політв'язнями.