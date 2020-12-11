Кримський «суд» продовжив арешт дев'ятьох активістів до 14 січня

Так званий «Верховний суд» в окупованому Криму продовжив арешт дев'ятьох кримськотатарських активістів до 14 січня 2021 року.

Про це повідомляє у Фейсбуку «Кримська солідарність», передає Укрінформ.

«Верховний суд Республіки Крим у закритому режимі подовжив запобіжний захід фігурантам другої сімферопольської групи у «справі Хізб ут-Тахрір» Сейрану Муртазі, Аліму Карімову, Рустему Шейхалієву, Ерфану Османову, Осману Аріфмеметову, Меджиту Абдурахманову, Іззету Абдулаєву, Владлену Абдулкадирову і Руслану Сулейманову до 14 січня 2021 року», - йдеться в повідомленні.

Адвокати з цим рішенням не згодні та готують апеляційні скарги.

Зокрема, за словами адвоката Еміне Авамілевої, її підзахисний, громадський журналіст Рустем Шейхалієв, за час тримання під вартою неодноразово звертався зі скаргами на стан здоров'я і заявами про необхідність медичного обстеження. Однак усі його звернення залишалися без уваги.

«Якщо його не обстежували, не виявили якихось захворювань, то як можна говорити, що їх у нього немає», - заявила після засідання Авамілева.

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Як повідомлялося, 25 кримськотатарських активістів - Руслан Сулейманов, Алім Карімов, Рустем Шейхалієв, Меджит Абдурахманов, Яшар Муедінов, Білял Аділов, Джеміль Гафаров, Різа Ізетов, Іззет Абдуллаєв, Асан Яніков, Шабан Умеров, Меджит Абдурахманов, Тофік Абдулгазієв, Сейтвелі Сейтабдієв, Рустем Сейтхалілов, Акім Бекіров, Фарход Базаров, Сервет Газієв, Сейран Муртаза, Ерфан Османов, Осман Аріфмеметов, Ремзі Бекіров, Ескендер Сулейманов, Енвер Аметов, Владлен Абдулкадиров і Раїм Айвазов - обвинувачуються в причетності до ісламської політичної партії «Хізб ут-Тахрір».

Більшість із них є учасниками правозахисного об'єднання «Кримська солідарність». Умеров, Бекіров, Ізетов, Базаров і Айвазов обвинувачуються за ч. 1 ст. 205.5 КК РФ (організація діяльності терористичної організації, передбачає покарання до довічного ув'язнення). Решта - за ч. 2 ст. 205.5 КК РФ (участь у діяльності терористичної організації, до 20 років позбавлення волі).

Усім фігурантам було також пред'явлено обвинувачення за ч. 1 ст. 30 і ст. 278 КК РФ (приготування до насильницького захоплення влади, до 10 років позбавлення волі).